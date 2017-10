Vánoční poukaz na jazykové služby

Vánoce se nezadržitelně blíží. Většina z nás bude úporně vymýšlet, co komu koupit, a ještě, aby to bylo užitečné, obdarovanému se to „hodilo“, líbilo a zkrátka si dárku užil.

Už jste někdy přemýšleli nad poukazem na jazykové služby? Má to hodně nesporných výhod:

- Obdarovat můžete prakticky kohokoli – od babičky, přes děti až po obchodní partnery.

- Hodnotu dárkového poukazu si můžete nastavit podle své představy. Na jakoukoli částku.

- Pokaz může obdarovaný využít v rámci našich poboček: Ostrava, Brno, Praha a Plzeň, nebo při překladech odkudkoli a při jazykových kurzech v zahraničí také.

- Poukaz se dá využít na mnoho aktivit: jazykové kurzy, Skype výuku, zahraniční jazykové kurzy, jazykové zkoušky, překlady a tlumočení – prakticky vše, co je spojeno s cizími jazyky.

Takže, otázka zní: co dáte svým blízkým letos pod stromeček? Co dáte svým obchodním partnerům jako poděkování za celoroční spolupráci?

Obdarujte svou rodinu, blízké nebo obchodní partnery. Darujte jim poukaz na jazykový kurz na našich pobočkách, jazykový kurz v zahraničí nebo překlad.

Udělejte jim radost dárkem, který je potěší, a ještě jim pomůže zlepšit se v cizích jazycích.

A nezapomeňte, že Slůně Vám již 19 let otevírá dveře do světa!

Krásný předvánoční čas přejeme, Slůně