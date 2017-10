Chcete zánovní auto, ale klasické „svezení“ vám nestačí? Mototechna má řešení

Až tři měsíce budou moci zájemci o koupi zánovního vozu se svým vytipovaným autem jezdit za měsíční nájemné a v případě, že si jej koupí, nájem bude odečten z kupní ceny. Mototechna přichází se službou „try & buy“

Pokud se chystáte na koupi zánovního vozu, ale nejste si jisti výběrem, ještě chvíli počkejte. Mototechna, která se specializuje na zánovní vozy, začne po Novém roce nabízet v České republice dosud nevídanou službu. Vytipované auto si budete moct zapůjčit za předem stanovenou cenu a vyzkoušet, jestli vyhovuje všem vašim potřebám. „Znám ten pocit, kdy jsem si kupoval auto, ale prodejce mne nechal řídit je na vytipovaném okruhu po dobu 10 – 15 minut. To je jasné, že skoro nikdo nic nepozná. Nezjistí, jestli mu vyhovují sedačky, rádio, jestli dobře vidí, i když má naložený kufr apod. Právě proto jsme vyvinuli tuto službu, kdy si přesně to auto, které se vám líbí, půjčíte a vyzkoušíte, jestli se vám do něj vejdou například kola, bagáž na hokej, či lyže. A také, jestli se vám vejde do garáže,“ vysvětluje poradce pro značku Mototechna Stanislav Gálik. Pokud se zákazník rozhodne, že mu auto nevyhovuje, může ho vrátit bez udání důvodu a klidně si půjčit jiný vůz. Pakliže se rozhodne, že si auto koupí, cena za pronájem mu bude odečtena od kupní ceny. „Samozřejmě vyžadujeme zálohu ve výši dvou měsíčních nájmů. Vozidlo je pojištěno i havarijně se spoluúčastí 10%,“ dodal Gálik.

Další plánovanou novinkou je prodej vozů přes e-shop. „Máme takovou představu, že si u nás vyberete vůz a my vám ho přivezeme až domů, abyste k nám nemusel jezdit,“ naznačil novinku, kterou v nejbližších měsících chystá Mototechna.

Historicky známá značka je součástí koncernu AAA Auto, který za 3/4 letošního roku prodal přes 57 tisíc vozů. „Jsme tedy druhý největší prodejce aut po Škoda Auto, když se měsíčně prodá více než 6.600 automobilů,“ uvedla generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová. Skupina podle ní v Evropě vlastní 14.000 vozů. Současné prodejní ukazatele se blíží těm před ekonomickou krizí, kdy se v říjnu 2007 prodalo 7.000 vozů za měsíc.

Podle provozního ředitele Petra Vaněčka se příliš nezměnila situace v desítce nejprodávanějších ojetých vozů. České republice a Slovensku vládnou vozy značky Škoda, zatímco v Maďarsku uzavírají prestižní desítku. V Maďarsku a Polsku okupují první příčky značky Ford a Opel. „V České republice je standardně neprodávanější karosérií hatchback, postupně se posunuje do popředí kategorie SUV. Zajímavé je, že tento trend nepozorujeme v Polsku a v Maďarsku. Nejprodávanější barvou je šedá, případně stříbrná, ale dostávají se do prodeje ojetých vozidel také auta pastelová. To kopíruje i trend prodeje nových vozů, jelikož některé automobilky uvádí na trh velmi zajímavě zbarvená auta. Dokonce se objevila i zlatá a prodejní čísla ukazují, že mají docela velký úspěch, což je pro mne osobně docela překvapující,“ dodal Vaněček.

Top 10 nejprodávanějších vozů v AAA AUTO ve třech čtvrtletích roku 2017 Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko 1. Škoda Octavia Škoda Octavia Opel Astra Ford Focus 2. Škoda Fabia Škoda Fabia Ford Focus Opel Astra 3. VW Passat VW Passat Suzuki Swift Škoda Octavia 4. Ford Focus VW Golf VW Golf VW Golf 5. VW Golf Ford Focus VW Passat Škoda Fabia 6. Škoda Superb Opel Astra Ford Mondeo VW Passat 7. Ford Mondeo Škoda Superb Opel Corsa Ford Mondeo 8. Hyundai i30 Kia Ceed Renault Megane Toyota Yaris 9. Renault Megane Kia Sportage Suzuki SX4 Renault Megane 10. Škoda Yeti Renault Megane Škoda Octavia Audi A4

Jiří Reichl

