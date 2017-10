Novozélandský dolar padá po ohlášení vlády na Novém Zélandu

Autor: John Hardy, vedoucí oddělení forexu Saxo Bank

Kurz NZD/AUD spadl o 1,5 % poté, co strana New Zealand First podpořila labouristy

Dohoda o formování vlády má negativní vliv na NZD, protože labouristé podporují reformu centrální banky

Proti-imigrační postoj strany New Zealand First ohrožuje růst novozélandské ekonomiky

Nejdramatičtější zprávou na měnovém trhu v tomto týdnu byl propad novozélandského dolaru o 1,5 % vůči AUD a USD. Stalo se tak poté, co Winston Peter konečně oznámil, že jeho strana New Zealand First podpoří vládu sestavenou labouristy, která bude vyžadovat koalici se Zelenými. To je podle nás v Saxo Bank velmi negativní pro NZD, protože labouristé vyjádřili svůj záměr prosadit reformu novozélandské Rezervní banky. Po reformě má být více prorůstová a politická rozhodnutí bude činit výbor zahrnující i externí členy. Kromě toho strana New Zealand First zřejmě prosadí některá proti-imigrační opatření, která by mohla ohrozit budoucí ekonomický růst země, protože imigrace je už po desetiletí významným zdrojem novozélandského růstu.

Výnosy dluhopisů rostou…

…a očekávání trhu týkající se směřování sazeb ze strany FED se dostalo na lokální maximum (ačkoli to bude nakonec silně ovlivněno tím, koho bude nominovat prezident Trump během příštích dvou týdnů před svou cestou do Číny). Prosincové future federálních fondů je naceněno o zhruba 35 bazických bodů výš než na začátku září, kdy se USD stabilizoval.

Čínský juan (CNY) posílil…

…poté, co v minulých dnech obchodoval slabě vůči USD. Celková volatilita trhu byla v poslední době spíše mírná, avšak zdá se, že začala růst úroveň volatility na asijských trzích vůči ostatním časovým zónám, a výkyvy CNY mají jasný vliv na USD.

Ve Španělsku pokračuje patová situace…

…, kdy separatistický katalánský premiér Carles Puigdemont přislíbil vyhlášení nezávislosti, pokud Španělsko uplatní článek 155 (tzv. nukleární možnost, která by v podstatě zrušila autonomii Katalánska). Španělský premiér Rajoy dnes naznačil, že nové volby v Katalánsku by mohly pomoci vyhnout se použití článku 155 s rizikem, že separatisté opět zvítězí. Průzkumy však naznačují, že masivní účast by mohla podporu separatistů zvrátit. Separatisté to vědí, a proto návrh odmítají. I přes nepříznivou situaci jsou obavy na lokálních trzích minimální.

Graf: Týdenní kurz AUD/NZD

Kurz AUD/NZD díky politické bombě po ohlášení nové vlády na Novém Zélandu vyletěl vzhůru. Zpráva byla zřejmě dostatečně šokující, aby pár dostala nad nedávná maxima rozmezí kolem 1,1140 a je možné, že měnový pár zkusí zdolat i klíčovou oblast 1,1300+, která uzavírá obchodní rozpětí už od roku 2013, a to i když byla nominální hodnota nad 1,1400.

Zdroj: Saxo Bank

O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.

O Saxo Bank

Skupina Saxo Bank (Saxo), specialista na multi-asset obchodování a investice, nabízí kompletní sadu obchodních a investičních nástrojů, technologií a strategií.

Už téměř 25 let nabízí Saxo Bank jednotlivcům i firmám přístup k profesionálnímu obchodování a investicím prostřednictvím technologií a zkušeností.

Plně licencovaná a regulovaná banka umožňuje soukromým investorům a institucionálním klientům snadno obchodovat s více aktivy z jediného účtu na různých elektronických zařízeních. Kromě toho poskytuje Saxo Bank svým firemním klientům, např. bankám a makléřům přístup k multi-asset obchodům, prvotřídním makléřským službám a obchodní technologii.

Mnohokrát oceněné obchodovací technologické platformy jsou dostupné ve více než 20 jazycích a jsou využívány více než stovkou finančních institucí na celém světě.

Saxo Bank, která byla založena roku 1992, sídlí v Kodani a zaměstnává 1500 lidí ve finančních centrech po celém světě, včetně Londýna, Singapuru, Paříže, Curychu, Dubaje a Tokia.