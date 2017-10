Turecko postaví 1. jadernou elektrárnu. Dodá ji Rosatom

Turecká média dnes informovala, že 1. jaderná elektrárna v Turecku získala stavební povolení. Finální povolení by pak projekt, jehož dodavatelem bude ruský Rosatom, měl projekt dostat v první polovině příštího roku.Náklady na výstavbu se odhadují v řádu 20 mld. USD . 1. blok elektrárny by měl být k dispozici za 7 let. Celkově by nový zdroj se 4 reaktory měl pokrýt cca 6-7% celkové spotřeby země.Rusko o projekt usiluje již od roku 2010.Turecko velkou většinu spotřebovávané elektrické energie dováží, což jej ročně stojí cca 50 mld. USD Aktuálně země plánuje hned 3 jaderné zdroje. V roce 2014 podepsala dohodu na výstavbu druhé elektrárny s konsorciem firem Mitsubishi/Itochu/GDF Suez. V roce 2015 pak začala o třetím zdroji jednat s americkou společností Westinghouse, která ovšem mezi tím vyhlásila svůj bankrot.