Británie odmítla, že by navýšila nabídku hotovosti v rámci brexitu

Britská premiérka Theresa May dnes dementovala zprávy, že by ostrovní království navýšilo svou nabídku finančního vypořádání s EU v rámci brexitu . Mayová pouze potvrdila, že Británie je připravena uhradit své závazky plynoucí z členství v unii. Na určení přesné výše těchto závazků se pracuje.Podle EU by závazky měly být mezi 60 - 100 mld. EUR