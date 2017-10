Vývoj na devizovém trhu ve 42. týdnu (16.-20.10.2017)

• Koruna v posledním týdnu před volbami do Poslanecké sněmovny PČR vůči euru dále posilovala až k úrovni 25,70 CZK/EUR. Česká měna se tak aktuálně pohybuje na hodnotách, na kterých se nacházela naposledy před 7. listopadem 2013, kdy Česká národní banka (ČNB) zahájila kurzové intervence.

• S ohledem na konání parlamentních voleb se samozřejmě nabízí otázka, jak bude koruna na výsledek voleb reagovat. Na základě krátkého pohledu do historie se jako nejpravděpodobnější odpověď nabízí, že nijak. Pokud tedy nepočítáme pohyby koruny o několik haléřů nahoru či dolů. Letní aféra kolem tehdejšího ministra financí A. Babiše nechala korunu v klidu. Podobně tomu bylo v roce 2013 při demisi vlády P. Nečase (toho nahradila úřednická vláda v čele s J. Rusnokem, nynějším guvernérem ČNB) i pře demisi vlády M. Topolánka v roce 2009. O v podstatě nulové koruny reakci lze hovořit i v případě výsledků několika posledních parlamentních voleb. Koruna prostě domácí politiku ignoruje, a pokud nadcházející volby neskončí opravdu nějakým výrazným překvapením, tak se žádných větších pohybů nedočkáme ani nyní.

• Jak si ale vysvětlit, že domácí politika nechává korunu lhostejnou, když v okolních zemích jako je Maďarsko či Polsko tamní měny na politický vývoj reagují. Možná odpověď bude v tom, že předchozí české vlády ať již byly více levicové či pravicové se nijak zásadně nevzdálily pomyslnému středu, což se již tak úplně nedá říci o vládách v Maďarsku a v Polsku.

• Lze si tak na základě předchozích informací představit výraznější reakci koruny na výsledek voleb? Určitě nelze vyloučit oslabení koruny v případě, že by po volbách reálně hrozilo např. vyhlášení referenda o setrvání ČR v EU. V tomto případě by mohla koruna opravdu silně oslabit, obzvláště pokud by se jí ve velkém začali zbavovat zahraniční investoři, kteří ji nakupovali v době před ukončením intervenčního režimu. Pravděpodobnost realizace tohoto scénáře je však podle mě jen velmi malá.