IPO Aramca nechává některé v klidu. Nesplňuje žádnou ze 3 hlavních investorských pouček

Chystané IPO Saudi Aramca, které aspiruje svou velikostí na absolutní špici historických tabulek, a které míří k vytvoření světové akciové jedničky s ohodnocením někde mezi 1-2 bilióny dolarů , nechává některé investory zcela chladnými. Podle některých komentářů totiž toto IPO nesplňuje žádný ze 3 hlavních předpokladů či základních testů atraktivnosti nového úpisu. IPO nenabízí potenciálním investorům možnost celkového růstu celé firmy či projektu, nepřináší atraktivní dividendovou politiku a také neukazuje solidní podnikové řízení na úrovni z pohledu západních standardů.Velkou neznámou v případě Aramca je objem dostupných zásob, který Saudi ze zásady nesdělují ani nekomentují. Podle některých investorů tak vůbec není zřejmé, co se kupuje.Vedení Aramca ujišťuje potenciální investory, že zpracuje nezávislý audit dostupných rezerv, jež by mohl být k dispozici do konce tohoto roku. Saudi doposud oficiálně operují s údajem o výši rezerv na úrovni 261 miliardy barelů.Velkou neznámou je také další vývoj cen ropy z dlouhodobého pohledu. Krátkodobé výhledy jsou zatím stále ještě růstové, ale bouřlivý rozvoj OZE a elektromobility mohou z dlouhodobého pohledu přinést výrazné změny vůči ropnému trhu a také vývoji cen.Pro část potenciálních investorů je alarmující, že v rámci IPO se nabídne pouhých 5% akcií a akcionáři tak budou ve velmi slabé a limitované pozici.