Volby a české akcie? Žádná výraznější změna ...

Dnes a zítra se u nás konají parlamentní volby. V posledních předvolebních průzkumech výrazně vede hnutí ANO, získává hlavně nacionalistická SPD a naopak preference Sociální demokracie a TOP 09 klesají. Stále ale má šanci se do parlamentu dostat až osm stran, což dělá jakékoliv predikce povolebního stavu velmi obtížnými.

My vidíme jako nejpravděpodobnější pokračování současné expanzivní fiskální politiky s důrazem na růst platů státních zaměstnanců (alternativně snížení odvodů na sociální pojištění apod.) To je pozitivní scénář pro „spotřebitelské akcie“ jako jsou CME, Philip Morris ČR, Kofola a částečně O2 ČR. Další růst úrokových sazeb v důsledku akcelerujících mezd by byl pozitivní i pro Komerční banku. Naopak rostoucí mzdy jsou již nyní problémem například pro ČEZ, Kofolu a potenciálně O2 ČR.

Pokud ANO získá výrazně seniorní pozici v příští vládě, znamenalo by to stabilní či nižší firemní daně. Viděli bychom pravděpodobně mírně negativní reakci na akciích ČEZ z důvodu obav ze stavby nových jaderných bloků bez státní podpory. To ale považujeme za málo pravděpodobné v jakémkoliv scénáři. ČEZ by byl bez státních záruk pro dodavatele málo důvěryhodným partnerem.



Petr Bártek