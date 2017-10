Rozbřesk: Jednání o brexitu se natahují, americký Senát otevřel cestu k redukci daní

Šéf americké investiční banky Goldman Sachs včera na Twitteru naznačil, že se pravděpodobně brzy bude stěhovat do Frankfurtu. A nebude asi sám. Bankovním domům začíná s pomalým posunem v jednáních o brexitu docházet trpělivost a řada z nich si s přípravami na eventuální “stěhování” nemůže dovolit vyčkávat.



Dnes přitom lídři evropských zemí na summitu v Bruselu potvrdí, že rozhovory o brexitu ani nadále nemohou postoupit do druhé fáze. Jednoduše řečeno, Británie se stále ještě v nejbližších týdnech a měsících s EU nezačne bavit o obchodních vztazích. A to proto, že se zatím nedohodla na “rozvodovém účtu” ani na vzájemné porozvodové úpravě občanských práv. EU nechce otevřít debatu o obchodu dřív, než Británie jasně potvrdí své dosavadní finanční závazky vůči rozpočtu EU. Theresa Mayová má ale doma velice slabou pozici a je pod permanentním tlakem euroskeptiků v rámci své vlastní strany, ústupky se jí proto dělají velice těžko.



I když by se podařilo dokončit první fázi jednání do začátku roku 2018, je to zjevně velice pozdě na to, aby se náročnější debaty o vzájemném obchodu zvládly dokončit do začátku roku 2019. Nejistota s běžícím časem přitom bude poškozovat zájmy britského byznysu a bude na premiérku Mayovou vytvářet tlak. Již dnes nejistota zpomalila britskou ekonomiku na nejslabší tempo růstu za posledních pět let, a to ve chvíli, kdy eurozóna včetně nejslabších článků jednotně šlape na plyn. I proto pravděpodobně vystupuje EU v jednáních vůči Británii jednotně a vidí jednání primárně jako problém Británie a ne jako problém vlastní.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží v těsné blízkosti 25,70 a zkouší rozšiřovat své zisky. Do hledáčku investorů se dnes dostanou volby a koruna může být trochu opatrnější. Jinak ovšem nevěříme, že by ji měla česká politická scéna výrazněji zbrzdit. Pro trpělivost sázkařů na koruně je spíše důležitější, jaké bude vnější prostředí. Nakonec tak bude zásadnější sledovat výsledek zasedání ECB (příští týden) a blížící se zasedání ČNB (začátek listopadu).

Zahraniční forex

Eurodolar se v noci dostal pod tlak s tím, jak americké úrokové sazby poskočily vzhůru v reakci na to, že americký Senát těsnou většinou přijal upravený rozpočet na rok 2018, což bylo nutnou podmínkou pro zahájení legislativního procesu vedoucího k daňové reformě republikánů. Ačkoliv jde určitě o dobrou zprávu pro dolar, tak samotný legislativní proces okolo snižování daní bude velmi složitý se stále nejistým výsledkem. Každopádně zvyšující se naděje na vyšší rozpočtový deficit USA ještě více zacementují očekávání, že Fed půjde s úroky v prosinci vzhůru a bude pokračovat i v roce 2018.



Středoevropské měny - forint a zlotý - dnes musí být ve střehu před ratingovými agenturami. Zatímco polský devizový trh se nemusí ze strany agentury S&P obávat žádného překvapení (rating i výhled bude potvrzen), tak agentura Moody's Maďarsko pochválí a zřejmě vylepší výhled jeho ratingu Baa3 na “pozitivní” (s rizikem, že rating bude o stupeň zvýšen).





Ropa

Cena ropy se nadále pohybuje v okolí 58 USD/barel. Zřejmě nejzajímavější zprávy se včera týkaly OPECu, respektive toho, že možnost prodloužení dohody o omezení těžby ropy se stává v očích producentů čím dál reálnější (a to možná až do konce roku 2018). Tento scénář se s ohledem na možný vývoj produkce a spotřeby v příštím roce skutečně jeví jako pravděpodobný a OPEC a spol. je k jeho potvrzení fundamentálními výhledy stále více tlačen.



Kromě toho bylo zajímavé i volání šéfa OPECu Barkinda po institucionalizaci sdružení, které v současnosti dohodu drží (kromě OPECu zejména Rusko). Je tak patrné, že debaty na zasedání OPECu 30. listopadu budou trhy bedlivě sledovat.