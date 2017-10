Čína „silnější, lepší a větší“. Začal 19. sjezd Komunistické strany

Politické šílenství řádově většího kalibru v tuto chvíli probíhá v Číně, kde se odehrává 19. sjezd Komunistické strany Číny. Na něm bude postupně zvoleno její nové vedení ve třech vrstvách – nový ústřední výbor s 205 stálými členy, z jeho středu posléze bude vybráno 25členné politbyro. Tou nejsledovanější událostí pak bude volba 7 členů tzv. stálého výboru politbyra – to jsou ti nejdůležitější straničtí funkcionáři v Číně. Volba bude do značné míry určovat politický směr Číny na příštích 5 let. Analytici všeobecně očekávají významné posílení, již dnes silného prezidenta Si-Ťin Pchinga. Někteří dokonce věští prolomení dogmatu kolektivního vládnutí, které bylo nastoleno na konci 70. let po zkušenosti s Mao Ce- Tungem.

Více než 3hodinový projev současného prezidenta potvrzuje, že ambice Číny skutečně nejsou malé. Podle něj Čína netouží po globální hegemonii, ale nikdo nemůže od Číny očekávat, že „spolkne cokoliv, co podkopává jejich zájmy“. V projevu zdůrazňoval budování moderní armády a také se hlásil ke „globální zodpovědnosti“, čímž se zjevně snaží zaplnit místo, které USA pod vedením Donalda Trumpa uvolňují. Včerejší Bloomberg Briefs ale neočekává dramatické dopady sjezdu na ekonomickou politiku Číny. Podle nich je prezident už dnes dostatečně silný na to, aby tlačil svou politiku, byť by byla kontroverzní. Jeho další posílení, které se na sjezdu očekává tak nebude mít valný vliv. Na mnoha politických koncepcích se navíc strana shodla už v posledních letech a není důvod, proč by je měla měnit. Konsolidace čínského dluhu probíhá už teď, ale nepodaří se jí zastavit nárůst poměru dluhu k HDP. Bloomberg neočekává dramatické změny ani v kurzu čínského juanu. Na pořadu dne pravděpodobně není ani významná liberalizace čínského obchodu. Si-Ťin Pching se nedávno nechal slyšet, že chce „silnější, lepší a větší“ státní firmy. Čína tak bude pokračovat ve směru, který nastavil prezident a ani současný sjezd na ekonomickém směřování pravděpodobně mnoho nezmění



Vítek Macháček