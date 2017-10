Ranní glosa: Jednání o brexitu se natahují…

Šéf americké investiční banky Goldman Sachs včera na Twitteru naznačil, že se pravděpodobně brzy bude stěhovat do Frankfurtu. A nebude asi sám. Bankovním domům začíná s pomalým posunem v jednáních o brexitu docházet trpělivost a řada z nich si s přípravami na eventuální “stěhování” nemůže dovolit vyčkávat.



Dnes přitom lídři evropských zemí na summitu v Bruselu potvrdí, že rozhovory o brexitu ani nadále nemohou postoupit do druhé fáze. Jednoduše řečeno, Británie se stále ještě v nejbližších týdnech a měsících s EU nezačne bavit o obchodních vztazích. A to proto, že se zatím nedohodla na “rozvodovém účtu” ani na vzájemné porozvodové úpravě občanských práv. EU nechce otevřít debatu o obchodu dřív, než Británie jasně potvrdí své dosavadní finanční závazky vůči rozpočtu EU. Theresa Mayová má ale doma velice slabou pozici a je pod permanentním tlakem euroskeptiků v rámci své vlastní strany…, ústupky se jí proto dělají velice těžko.





I když by se podařilo dokončit první fázi jednání do začátku roku 2018 (optimistický scénář), je to zjevně velice pozdě na to, aby se náročnější debaty o vzájemném obchodu zvládly dokončit do začátku roku 2019. Nejistota s běžícím časem přitom bude poškozovat zájmy britského byznysu a bude na premiérku Mayovou vytvářet tlak. Již dnes nejistota zpomalila britskou ekonomiku na nejslabší tempo růstu za posledních pět let, a to ve chvíli, kdy eurozóna včetně nejslabších článků jednotně šlape na plyn . I proto pravděpodobně vystupuje EU v jednáních vůči Británii jednotně a vidí jednání primárně jako problém Británie a ne jako problém vlastní.