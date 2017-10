Páteční obchodní seance 20. 10. 2017

Pátek 20. 10. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,02 %), S&P500 (+0,03 %) a NASDAQ (-0,29 %).

Evropa: DAX (-0,41 %), CAC40 (-0,29 %), FTSE 100 (-0,26 %).

Čína: Hang Seng (+0,85 %), Shanghai Comp. (+0,02 %), CSI 300 (-0,28 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,01 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE: Index cen výrobců (PPI) za měsíc září m/m: +0,3 %, oček. +0,1 %

DE: Index cen výrobců (PPI) za měsíc září y/y: +3,1 %, oček. 2,9 %

-------------------------------------------------------------

USA: (16:00) – Prodeje stávajících domů

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží v USA (Baker Hughs)

-------------------------------------------------------------

Sobota (21. 10. 2017) – FED Janet Yellen (Monetary Policy Since the Financial Crisis)

Neděle (22. 10. 2017) – Japonské předčasné volby

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy během čtvrteční seance předvedly dokonalý obrat, když se z dopoledních dokázaly oklepat a uzavřít poblíž zelené nuly. Pesimismus se do USA přelil ze starého kontinentu, kde eskalace napětí mezi Madridem a Barcelonou ohledně katalánské autonomie zvýšila vlnu nervozity na kapitálovém trhu. Španělská vláda zahájí v sobotu kroky k obnovení ústavního pořádku v Katalánsku podle článku 155 ústavy země. Tím spustí proces převzetí části katalánské autonomie. Schválit tento krok musí Senát. Americké trhy reportovaly počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které dosáhly 44 letých minim. Po zářijovém poklesu zaměstnanosti v důsledku hurikánů tak čtvrteční údaje ministerstva práce USA dokládají, že americký pracovní trh ožívá. Technologický Nasdaq jako jediný z hlavních indexů nedokázal uzavřít nad nulou. Akcie Adobe Systems (+12,2 %) posilovaly po zprávách o předběžných odhadech zisků a tržeb na příští rok. Apple (-2,37 %) ztrácel kvůli obavám ze slabé poptávky po novém iPhonu 8.

Americký dolar a futures v nočních hodinách prudce posílily po zprávě, že Senát v USA schválil návrh rozpočtu na fiskální rok 2018, a odstranil tak zásadní překážku úsilí prezidenta Donalda Trumpa o daňovou reformu. Republikány kontrolovaný Senát návrh schválil poměrem hlasů 51 ku 49. Usnesení Senátu se opírá o legislativní nástroj, který republikánům umožňuje schválit daňovou reformu nikoli většinou 60, ale výjimečně prostou většinou 51 hlasů. Ve stočlenném Senátu mají republikáni převahu 52 křesel ku 48. Pokud bude reforma schválena, rozpočtový schodek se v příštích deseti letech navýší o cca 1,5 bilionu dolarů (32,6 bilionu Kč).

Evropské trhy dnes reportovaly indexy cen výrobců (PPI) za měsíc září, které dopadly nad očekávání konsenzu. Dnešní den bude na data slabší, z USA se dočkáme pouze statistik z amerického trhu bydlení a večerního reportu týdenní změny počtu aktivních ropných věží v USA. Výsledková sezóna pokračuje jak v Evropě tak USA. Schválení rozpočtu v USA a zvyšující se naděje na prosazení nové daňové reformy přilívají na trhy optimismus, díky kterému dnes evropské trhy otevřou v zeleném. O víkendu (22. října) proběhnou v Japonsku předčasné volby, japonský premiér Šinzó Abe totiž koncem září rozpustil dolní komoru parlamentu. Řádné parlamentní volby se měly konat až v prosinci 2018. Abe je premiérem nepřetržitě od roku 2012, poprvé však v čele Japonska stanul již v letech 2006 až 2007.

Výsledková sezóna 3Q 2017: GE, PG, HON

Výsledková sezóna 3Q 2017: Daimler AG, Volvo B