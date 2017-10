Dnes začínají volby do dolní komory českého parlamentu

Vzhledem k prázdným ekonomickým kalendářům je pro nás událostí číslo jedna dnešní zahájení dvoudenních voleb do Poslanecké sněmovny. České finanční trhy jsou tradičně na volby a změny vládních garnitur necitlivé a mělo by to tak být i tentokráte. Koruna zůstává na nejsilnějších hodnotách za poslední čtyři roky.

Americké prodeje stávajících nemovitostí potvrdí klesající trend

Dnešní světový ekonomický kalendář nenabízí z pohledu finančních trhů v podstatě nic zajímavého. Ranní německé ceny průmyslových výrobců za září ani srpnový běžný účet platební bilance nemají potenciál eurem pohnout. To samé platí pro odpolední data. Prodeje stávajících nemovitostí ve Spojených státech dosáhly svého vrcholu na úrovni 5,7 milionů anualizovaně v březnu. Od té doby postupně klesaly. A na tomto trendu se nic nezměnilo ani v září, kdy se podle ekonomů SG snížily o 2,0 % m/m.

Euro ukončilo téměř týdenní sestupný trend

Společné evropské měně se včera podařilo téměř po týdnu ukončit svůj sestupný trend, který byl do značné míry důsledkem narůstajících geopolitických tenzí ve Španělsku. Včera vypršel čas, který dal Madrid Katalánsku na to, aby se jeho vláda vzdala požadavku na nezávislost. To se nestalo a španělský premiér včera uvedl, že od zítřka začne obnova ústavního pořádku v Katalánsku a španělská vláda zřejmě přebere část autonomie této oblasti. Celkově tak nejistota ohledně budoucího uspořádání ve Španělsku nijak zásadně nevymizela a ani eurové zisky neměly dlouhého trhání. Během dnešní asijské seance kurz opět klesal.

Koruna den před volbami stabilní na předintervenčních hodnotách

Den před zahájením voleb do Poslanecké sněmovny se kurz koruny vůči euru držel za naprostého klidu těsně nad hladinou 25,70 CZK/EUR. Bez nových fundamentálních impulsů z domova i ze zahraniční se tak česká měna včera nacházela na úrovni, kde ČNB počátkem listopadu 2013 začala intervenovat na její oslabení. Díky včerejším ztrátám dolaru na globálním trhu si česká měna vůči zeleným bankovkám polepšila. Kurz CZK/USD tak včera odpoledne testoval hladinu 21,70 a přiblížil se tříletému minimu.

Dnešní ekonomický kalendář je v tuzemsku i regionu prázdný. U nás začínají dvoudenní parlamentní volby do dolní komory. Historicky je kurz koruny na politické události necitlivý. A podle nás to bude platit i pro letošní volby. Mnohem důležitější je celkově příznivý makroekonomický obrázek a politika centrální banky směřující k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Nevidíme důvod, proč by koruna neměla po volbách pokračovat v dlouhodobém trendu postupného zhodnocování.