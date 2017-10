Stát nabízí mladým výhodně peníze na bydlení.

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) má ve dvou programech připravených celkem 100 milionů, které může půjčit mladým manželům nebo rodičům-samoživitelům na vylepšení či pořízení bydlení. Lidé ale o programu neví a na konci roku je většina peněz stále nevyčerpaná.

Až 150 tisíc na rekonstrukci bydlení mladým manželům nebo rodičům - samoživitelům a až 600 tisíc na pořízení vlastního bydlení pro mladé rodiče nabízí Státní fond rozvoje bydlení. Přestože poslanci na programy vyhradili 100 milionů korun, většina peněz zůstává dva měsíce před koncem roku nevyčerpaná.

Podmínky jsou přitom ve srovnání s komerčními úvěry mnohem výhodnější. Třeba u Programu 150, který umožňuje mladým manželům či rodičům vzít si úvěr až do výše 150 tisíc na rekonstrukci či modernizaci bydlení, nabízí stát úrok jen 2 % ročně.

Úvěr je možné splácet až 10 let a ze závažných důvodů, třeba když dlužník přijde o práci nebo je dlouhodobě nemocný, může splácení přerušit až na 2 roky. Mimořádné splátky i předčasné splacení úvěru je bez poplatků.

Zájemce o úvěr musí mít ručitele ve věku do 55 let, který má za poslední tři měsíce minimální průměrný čistý měsíční příjem 10 tisíc korun. Ke 13. říjnu SFRB podepsal 67 smluv v celkové výši 9,8 milionů korun a měl v systému dalších 7 žádostí za milion rozpracovaných. Přitom rozpočet programu je 50 milionů korun.

A na co lze peníze využít? Kupříkladu na připojení k inženýrským sítím, opravu fasády, výměnu oken, komína, přístavbu další místnosti, opravu koupelny, výměnu kotle či rekonstrukci podlah. Kompletní výčet najdete v podmínkách programu.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu či domu, kde chce stavební úpravy provádět, musí žít v manželství, kde alespoň jednomu z manželů není 36 let, nebo být mladší 36 let a vychovávat nezletilé dítě.

Pro mladé rodiče do 36 let vychovávající dítě mladší 6 let připravil SFRB také Program 600 určený na pořízení vlastního bydlení. Peníze lze využít na výstavbu rodinného domu, koupi obydlí, převod podílu v bytovém družstvu. Úvěrem je možné pokrývat maximálně 50 % nákladů. Žádat je možné o 50 až 600 tisíc korun.