Summary: Verizon i Adobe překonaly odhady. jejich akcie posilují

Verizon Communications



Největší americký mobilní operátor zaznamenal tržby ve výši 31,7 mld. USD (meziročně +2,5 %), čímž jemně překonal tržní konsensus stanovený na 31,4 mld. USD. Marže EBITDA se meziročně rozšířila o 26 bps na 36,7 %. Neprovozní položky a vyšší daňové náklady však stlačily čistý zisk na akcii, jenž proto meziročně klesá v souladu s predikcemi o 3 % na 0,98 USD.

Velice příjemným překvapením však byly klíčové provozní metriky. Churn rate (procentuální ztráta klientů) sklouzla o meziročně o 7 bps na 0,97 %, což je o 3 bps pod konsensem trhu. Průměrné tržby z jednoho zákazníka opět něco ubraly (meziročně -6 % na 136,3 USD) s tím, jak probíhá válka levných datových balíků. Zásadní však byl nárůst počtu klientů. Těch v uplynulém kvartálu přibylo až 600 tisíc, o 200 tisíc více než odhadoval trh.





Výhled na rok 2017 zůstává beze změny. Tržby by se měly, co do organického růstu, držet v linii předešlého roku, stejně jako čistý zisk na akcii. Kapitálové výdaje jsou plánovány v rozmezí 16,6 až 17,5 mld. USD Akcie aktuálně posilují o necelé 2 %.Management dnes oznámil předběžné odhady tržeb a zisků pro rok 2018. Tržby směřují k hodnotě 8,7 mld. USD a o 30 mil. USD a překračují tak tržní odhady. Největší váhu má však plánovaný čistý zisk na akcii, jehož hodnota 5,5 USD představuje nejen 31% meziroční růst, ale také náskok 30ti centů před konsensem trhu. Výhled pro čtvrté čtvrtletí 2017 zůstává beze změn, s tržbami na úrovni 1,95 mld. USD a čistým ziskem na akcii ve výši 1,15 USD Trhy zareagovaly na oznámení pozitivně, akcie aktuálně rostou o více než 11 %.