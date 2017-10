Koruna den před volbami stabilní na předintervenčních hodnotách (Komentář)

Den před zahájením voleb do Poslanecké sněmovny se kurz koruny vůči euru držel za naprostého klidu těsně nad hladinou 25,70 CZK/EUR. Bez nových fundamentálních impulsů z domova i ze zahraniční se tak česká měna nacházela na úrovni, kde ČNB počátkem listopadu 2013 začala intervenovat na její oslabení. Díky dnešním ztrátám dolaru na globálním trh si česká měna vůči zeleným bankovkám polepšila. Kurz CZK/USD odpoledne testoval hladinu 21,70 a přiblížil se tak tříletému minimu.

Zítřejší ekonomický kalendář je v tuzemsku i regionu prázdný. U nás začínají dvoudenní parlamentní volby do dolní komory. Historicky je kurz koruny na politické události necitlivý. A podle nás bude to platit i pro letošní volby. Mnohem důležitější je celkově příznivý makroekonomický obrázek a politika centrální banky směřující k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Nevidíme důvod, proč by koruna neměla po volbách pokračovat v dlouhodobém trendu postupného zhodnocování.