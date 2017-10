Capgemini: Celosvětový objem digitálních plateb poroste o 10,9% do roku 2020 na 726 miliard transakcí

Celosvětový objem digitálních plateb poroste podle odhadů v průměru o 10,9 procent až do roku 2020 a dosáhne téměř 726 miliard transakcí, vyplývá to z výroční zprávy World Payments Report 2017 (WPR 2017), kterou vydaly společnosti Capgemini, globální lídr v oblasti technologií, konzultačních služeb a outsourcingu, a BNP Paribas, globální bankovní hráč a uznávaný lídr v oblasti transakčního bankovnictví a řízení hotovosti. WPR 2017 odhaduje, že objemy plateb rozvíjejících se ekonomik porostou o 19,6 procent, což bude trojnásobek růstu u vyspělých ekonomik. V rozvíjející se Asii [1] , kde jsou lídry Čína a Indie, by měl podle odhadů růst objem plateb o 30,9 procent. Celosvětové bezhotovostní velkoobchodní transakce organizací, středně velkých podniků [2] a orgánů veřejné správy by měly podle odhadů zaznamenat CAGR [3] o 6,5 procenta v letech 2015 – 2020, tedy více než 122 miliard velkoobchodních transakcí.

Celosvětový objem bezhotovostních transakcí vzrostl meziročně v roce 2015 o 11,2 procent a dosáhl 433,1 miliard transakcí, což je nejvyšší nárůst za posledních deset let. Rozvíjející se trhy byly hlavním tahounem růstu s nárůstem o 21,6 procent. Vyspělé trhy rostly v roce 2015 o 6,8 procent, v roce 2014 to bylo o 6 procent.

Navzdory nárůstu digitálních plateb převládá i nadále hotovost, zejména u transakcí s nízkou hodnotou. Letošní zpráva WPR uvádí, že mobilita, připojené domácnosti, zábava a média v budoucnu zvýší počet bezhotovostních transakcí, zejména s nástupem bezkontaktních technologií z oblasti IoT.

Růst digitalizace podnikových B2B plateb ovlivňuje regionální trendy. Na vyspělých APAC [4] trzích využívají malé a střední podniky digitální fakturaci, virtuální karty a Blockchain technologie. V rozvíjející se Asii jsou charge karty oblíbené u firem kvůli zjednodušení a zabezpečení dodavatelských plateb.

Nový platební ekosystém

WPR 2017 zdůrazňuje vznik nového platebního ekosystému, který je důsledkem řady faktorů. Změny přináší dynamické regulační prostředí, včetně požadavků na dodržování předpisů PSD2 [5] , FinTech společnosti, vzestup technologií umožňujících platby a nová očekávání organizací i zákazníků u služeb s přidanou hodnotou.

„V rámci tohoto nového a dynamického ekosystému musí všichni, kdo jsou součástí platebního průmyslu, strategicky přehodnotit své role,“ říká Anirban Bose, ředitel bankovních a kapitálových trhů ve společnosti Capgemini „Banky musí využít tuto příležitost a vylepšit své nabídky ve spolupráci s FinTech společnostmi a vývojáři třetích stran. Lepší spolupráci umožní moderní technologie a novinky, jako jsou Open API [6] , okamžité platby, blockchain a regulační standardy.“

Příležitost pro podnikové treasury

Zpráva také zkoumá v rámci nového ekosystému hodnotovou nabídku a výzvy pro podnikové treasury. Platební ekosystém ovlivňují i požadavky podnikového treasury na lepší a spolehlivější end-to-end služby. V tomto období intenzivní konkurence mohou banky využít příležitost a prohloubit spolupráci s existujícími korporátními klienty, al mohou také získat novou klientelu. Treasury management probíhá digitálně, protože automatizace opakovaných úkolů umožňuje treasury soustředit se na prognózu hotovosti a prevenci podvodů. V obchodním financování zkoumají banky a FinTech společnosti blockchainové chytré kontrakty, které pomohou optimalizovat procesy. Při přeshraničních platbách banky experimentují interně s blockchainem, aby vytvořily škálovatelné digitální platební platformy.

Spolupráce a otevřené systémy představují bezpečnostní hrozby v rámci podnikového treasury. Nicméně společnosti nyní očekávají, že jejich banky jim pomohou zlepšit bezpečnostní infrastruktury. V novém platebním ekosystému vývojáři třetích stran komunikují přímo se zákazníky partnerských bank partner, což vyvolává otázky týkající se ochrany osobních údajů, bezpečnosti a identifikace útočníků.

Zpráva rovněž ukazuje, co bude klíčovou výzvu v novém platebním ekosystému: Nedostatek standardizace způsobený různými standardy národních regulačních orgánů a individuální interpretace. „Nadnárodní banky a korporace hledají lepší standardy napříč průmyslem a soulad mezi předpisy. Otázky bezpečnosti jsou vyřešené, takže nový platební ekosystém zvýší spolupráci a partnerství a přinese přidanou hodnotu pro společnosti, banky i FinTech organizace. Nový ekosystém může zmírnit většinu, ale ne všechny, výzvy, kterým čelí banky a organizace. Jednotliví hráči se musí připravit na nejistotu, protože ekosystém se vyvíjí, jak pokračuje spolupracuje s bankami a partnery s odpovídající odborností,“ říká Bruno Mellado, Global Head of Payments and Receivables, BNP Paribas.

Dopad KRII na regulační prostředí

Klíčové regulační a průmyslové iniciativy (KRII) zaměřené na hospodářskou soutěž a snižování rizik komplikují podle zprávy regulační prostředí, protože povzbuzují hospodářskou soutěž poskytovatelů služeb a narušují tradiční, strnulé segmenty hodnotového platebního řetězce. Nicméně KRII mají potenciál zlepšit standardizaci a transparentnost, což může přinést zákazníkům zásadní a dlouhodobé inovace. KRII představené po vydání zprávy WPR 2016 se zaměřují na digitální měnu, snížení hotovosti, FinTech a API.

Zpráva také ukazuje výzvy, kterým v Evropě čelí zainteresované strany (stakeholders) při implementaci nařízení PSD2. Jakmile přijde v platnost revidované PSD2 v lednu 2018 udělá Evropa důležitý krok k plně interoperabilnímu digitálnímu trhu. Můžeme očekávat změny napříč bankami, poskytovateli platebních služeb (PSP), FinTech společnostmi a korporacemi. WPR 2017 však zdůrazňuje, že nedostatek koordinace regulací a integrované správy dat mezi bankami EU může vytvářet protichůdné cíle a konkurenční agendy a zároveň snižovat očekávanou standardizaci a transparentnost. KRII v oblasti okamžitých plateb, snížení hotovosti a kybernetické bezpečnosti by mohly působit jako katalyzátory pro poskytovatele platebních služeb s cílem vytvořit řešení, která zvýší spokojenost zákazníků.