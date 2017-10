Aby bylo co obchodovat / BIG EXPERT - akcie: týden od 16. 10. 2017

Po dlouhé době lze zase pozorovat, že se na pražské burze dějí zajímavé pohyby. Kromě změn cen je zde rovněž mnoho událostí, které stojí za to zaregistrovat, ideálně se s nimi seznámit. Investorovi, který se zaměřuje pouze na BCPP, možná vyvstane nějaká vráska, možná i ukápne slza z nostalgie, ale doopravdy to vypadá, že se seznam hlavních kótovaných akcií zúží. Obavy jsou na místě, vždyť co tam potom vůbec zůstane za cenné papíry? Pegas dával investorům šanci prodat akcie za 1010 Kč, ti, kteří tak neučinili, dnes jistě doufají (pro mě zatím z neznámých důvodů), že se cena vrátí k této hranici či nad ni. Dalším, kdo má v plánu ukončit působení, je Fortuna, poměrně "nový papír" na trhu. V neposlední řadě se o to taky pokouší PPF s O2 ČR, kde jsou výkupní ceny firmou nastaveny až do 297 Kč/akcii. A tento titul se i teď dostává do hledáčku spekulantů nebo agresivnějších traderů, jelikož několikaprocentní denní změny lze sledovat právě od propadnutí hodnoty 270 Kč.

Moneta Money Bank se po své podzimní "Road Show" ustálila přesně na své S/R úrovni. Když uvážíme, jak mají nastavenou dividendovou politiku, můžou dnešní cenou zaujmout poměrně širokou škálu investorů.

ČEZ, a.s. se nám zase dostal na první klíčovou rezistenci 460 Kč za akcii, technicky smýšlející jedinci můžou část zisků odprodat, ti odvážnější posouvat "stoploss". Uvidíme, jak a kam až se tento energetický titul dostane.

To, že tabák, reprezentovaný Philipem Morrisem, nemůže stát 20 000 Kč jako v roce 2005, dnes s jistotou nemůže říct zřejmě nikdo. Přesunutá výroba klasických cigaret do Kutné hory může být tím impulsem.

Dále je také otázka, co po své rally ještě předvede v posledním kvartálu likérka STOCK, která má tyto předvánoční měsíce vždy silné. Ono by ani nebylo divu, kdyby si na ni nějaký nadnárodní kolos dělal chuť a chtěl ji pojmout do svého portfolia.

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 16. 10. 2017.

Odhad pro období od 16. 10. 2017 do 13. 11. 2017 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 58 980,8 3 1 2 0 0 MONETA MONEY BANK ↑ 42 76 2 2 1 1 0 VIG ↑ 33 644,5 1 2 3 0 0 ČEZ ↑ 25 453,3 1 2 2 1 0 O2 C.R. ↑ 25 255,9 1 1 4 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 25 16 526 1 2 2 1 0 UNIPETROL ↑ 25 347 1 1 4 0 0 CETV ↑ 17 104 0 2 4 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 17 944,8 0 3 2 1 0 PEGAS NONWOVENS ↓ -8 893,4 0 1 3 2 0

Odhad pro období od 16. 10. 2017 do 16. 4. 2018 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat MONETA MONEY BANK ↑ 42 76 1 3 2 0 0 ČEZ ↑ 42 453,3 1 3 2 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 33 980,8 0 5 0 1 0 VIG ↑ 33 644,5 0 4 2 0 0 O2 C.R. ↑ 17 255,9 0 3 2 1 0 CETV ↑ 17 104 0 2 4 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 8 16 526 0 2 3 1 0 UNIPETROL ↑ 8 347 0 2 3 1 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 944,8 0 2 3 1 0 PEGAS NONWOVENS 0 893,4 0 1 4 1 0

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia