Velmi pozitivní zprávou je, že souhrnné tržby makléřských společností, které se v žebříčku umístily, atakovaly částku pěti miliard korun. Konkrétně jde o 4, 862 miliardy Kč, což je o 530 milionů Kč více, než tomu bylo v roce předešlém. Hranice sta milionů byla pokořena devětkrát. A vítězná společnost RENOMIA dokonce vykázala tržby přesahující jednu miliardu Kč.

Údaje nám stejně jako v předešlých letech poskytly účetní uzávěrky a výroční zprávy jednotlivých makléřských společností, které jsou zveřejňovány ve Sbírce listin Obchodního rejstříku. Společnosti, jež nestihly údaje za loňský rok zveřejnit, jsme oslovili a požádali o dodání podkladů redakci či jejich uložení do Sbírky listin. Některé, přestože by se mohly v TOP 30 umístit na velmi zajímavém místě, si nepřály být součástí tohoto jedinečného projektu.

Objevily se však i také, které se ankety chtěly zúčastnit zcela nově, a to i přes fakt, že jejich výkony na nejlepší třicítku nedosáhly. Prozatím. Kupříkladu ale společnost Modul Servis se do žebříčku vrátila po dvou letech, a hned se umístila na pěkném jedenáctém místě.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci na letošní podobě této prestižní ankety.

TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2016 v Česku dle oPojištění.cz

Výsledky zahrnují výkony těchto společností ve skupině:

*1) RPM pojišťovací makléřství, s.r.o., RESPECT Ostrava, s.r.o., RESPECT Brno, Broking solutions, s.r.o.

*2) OK KLIENT a.s., CLARO s.r.o., MEDITO CZ a.s., MAKLÉŘSKÁ NÁRODNÍ s.r.o., INTERWAY INSURANCE BROKERS, spol. s r.o.,

OK BROKERS s.r.o.,

*3) částka je pouze z makléřské činnosti

Principy sestavení žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů 2016

Zařazeny jsou společnosti se sídlem v ČR či jejich skupiny, které převážně vykonávají činnost pojišťovacího makléře ve smyslu zákona č.38/2004 Sb. Pořadí bylo sestaveno dle tržeb na základě dostupných finančních výkazů za rok 2016. Pokud účetní jednotka provádí konsolidaci, byla použita konsolidovaná uzávěrka. Do skupiny se započítávají společnosti, s přímým či nepřímým kapitálovým propojením ve výši 30% a více – akcionářská struktura musí být zveřejněna ve výroční zprávě či příloze účetní uzávěrky. Redakce oPojištění.cz si je vědoma, že tento přehled pojišťovacích makléřů není úplný. Byl sestaven s maximálním úsilím na základě dostupných účetních výkazů za rok 2016.