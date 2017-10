Je před námi Černý pátek nebo pondělí?

Dnes je to na den přesně 30 let, kdy nastal na akciovém trhu v USA obrovský výprodej. Následně bylo datum 19. října 1987 ve finančních kruzích přejmenováno na Černé pondělí. Pro většinu traderů, investorů a manažerů se tehdy jednalo o největší jednodenní propad akcií v jejich kariéře. Asijská i evropská seance se ten den nesla ve znamení silných výprodejů a pesimismus hraničící s panikou se přenesl do USA. Akciový index Dow Jones propadl o 508 bodů během několika hodin, což byl pokles o neuvěřitelných 22,6 % - největší propad v historii indexu. Může se taková situace opakovat v současnosti? Třeba už příští týden opět v pondělí?

Svět se změnil a s ním i svět finančního dealingu. Například na trhu fungují tzv. circuit breakers, které byly nainstalovány po propadu v roce 1987 a aktualizovány po flash crash z května 2010. Podle nových platných pravidel, pokud je index SP500 dolů o více než 7 % během odpolední seance, obchodování se pozastaví na 15 minut. Další přestávka nastane, pokud jsou akcie v ztrátě 13 %. Pokud však dosáhnou -20 %, obchodování bude na celý den pozastaveno. Současná technika by tak měla pomáhat a chránit akcie před obrovskými propady, a proto je opakování scénáře z roku 1987 málo pravděpodobné, i když ne zcela vyloučeno.

Rok 1987, 2010 a také léto 2015 byly těžké roky pro investory. V srpnu 2015 po čínské devalvaci nastal na finančních trzích také masivní výprodej. Z trhu zmizeli kupci a ceny akcií přešly ve volný pád. V tento den bylo zaznamenáno až 1 250 zastavení obchodování při 455 individuálních akcích.

Aktuální situace zatím vůbec nepřipomíná žádný z těchto případů a akciové indexy pokračují v prudkém růstu. Index Dow Jones se dostal nad psychologickou hranici 23 000 dolarů a SP500 pokračuje ve výšlapu směrem k 2 600 USD.

Analytici se však shodují, že současný růst není zdravý, a proto by už na akciové trhy měla přijít korekce. Většina z nich však neočekává panický propad o 20 % jako před 30 lety. Mohly by se podle nich nicméně opakovat silnější jednodenní výprodeje, jaké zažilo letošní léto, když indexy ztrácely kolem 2 %. Takové výkyvy by se mohly objevovat i častěji. Zatím se ale zdá, že finanční regulátoři za poslední roky odvedli dobrou práci směrem ke stabilitě trhů, a proto bychom se dalšího Černého pondělí nemuseli bát.