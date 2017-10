Cena bydlení v Evropě roste, nejvíce v Česku

Cena bydlení roste v Evropě rychleji než příjmy domácností. V roce 2016 se v průměru zvýšila o 4,4 procenta, nejvíce - o 11 procent - v České republice. Zasažena jsou především velká města. Celoevropsky klesá podíl bydlení v osobním vlastnictví, snižuje se podíl sociálního a dotovaného bydlení, roste počet bezdomovců a domácností, které jsou na bydlení nuceny vynakládat více než 40 procent svých příjmů. Vyplývá to ze zprávy Housing Europe, celoevropské sítě provozovatelů soukromého, družstevního a sociálního bydlení.



Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém zářijovém projevu o stavu Evropské unie hovořil o obnovení hospodářského růstu. Prezident Housing Europe Cédric Van Styvendael ale deníku Le Monde řekl, že "většiny Evropanů se kvůli přemrštěné ceně bydlení prosperita netýká".





Například ve Francii se v letech 1998 až 2017 zvýšila cena nemovitostí 2,5krát, zatímco platy vzrostly jen 1,5krát. EU stanovila roční práh růstu cen nemovitostí na šest procent po očištění od inflace . Loni jej překročilo 12 členských států v čele s Českou republikou (11 procent), následovanou Maďarskem (9,7 procenta) a Litvou (9,5 procenta). Ve Švédsku a v Británii jsou ceny bydlení v současnosti již vyšší než před krizí.Nejmasivnější nárůst zažívají ceny nemovitostí v hlavních městech, kam se lidé stěhují za prací , ale nemohou zde nalézt cenově dostupné bydlení . Zdražování bydlení tak vyvolává enormní přesun bohatství od chudých k bohatým, od mladých ke starým," poukazují autoři studie.Celých 11,3 procenta domácností v EU vynakládá na bydlení více než 40 procent svého rozpočtu. V Řecku je to 41 procent, v Německu a Dánsku přes 15 procent.Celoevropsky v letech 2007 až 2016 klesl počet obyvatel, kteří bydlí za zvýhodněný nájem, na 10,9 ze 14,6 procenta. A na 12,6 procenta z 19,9 procenta se snížil podíl vlastnického bydlení . V České republice bydlí v současné době ve vlastním 22,4 procenta lidí.Ve Francii v letech 2001 až 2012 vzrostl o 50 procent počet bezdomovců, v Dánsku za roky 2009 a 2015 o 24 procent a v Nizozemsku mezi lety 2013 a 2016 o 24 procent. Ubývá veřejných peněz investovaných do bydlení , částečně také kvůli politice EU, která v takové podpoře spatřovala narušování konkurence na trhu s bydlením. Například Švédsko a Nizozemsko tak byly nuceny své kapacity sociálního bydlení omezit. Nyní už si podle EU "sociální infrastruktura" zasluhuje "strategické investice ".Růst cen bydlení úzce souvisí i s krizí stavebního sektoru. Ten velmi silně zasáhla hospodářská krize. Ještě v roce 2006 se na evropském hrubém domácím produktu podílel šesti procenty, o deset let později to bylo už jen 3,7 procenta, všímá si Housing Europe.