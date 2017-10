Siemens plánuje propusti tisíce zaměstnanců

Podle agenturních zpráv německý průmyslový koncern Siemens plánuje v následujících 2 letech propuštění tisícovek zaměstnanců v rámci své reorganizace. Propouštění by se mělo týkat především dvou divizí a několika továren. Finální oznámení reorganizačního plánu by mělo přijít v listopadu. Samotná reorganizace by měla být největší od května 2015, kdy firmu opustilo 4500 zaměstnanců.