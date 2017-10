Experti OECD: UK by měla odvolat brexit

Analytici OECD dospěli k závěru, že by Británie měla zabránit provedení brexitu . Podle analytiků totiž soudě podle dosavadního vývoje ostrovní zemi hrozí, že odchod nebudeš mít jasná pravidla, což výrazně uškodí ekonomice . Podle analytiků by vláda měla opakovat původní referendum.Podle expertů by odchod Británie bez obchodní dohody s EU mohl zpomalit ostrovní ekonomiku v roce 2019 o cca 40 mld. liber Podle některých studií by Británie na brexitu mohla dokonce vydělat, ale to by musela jednostranně odstranit veškeré obchodní bariéry. V takovém případě by si mohla přijít až na 80 mld. GBP ročně.