Proč kritici bitcoinu nemají pravdu?

Velcí investoři mluví často o bitcoinu či kryptoměnách obecně jako o podvodu a velké bublině a předpovídají jim černou budoucnost a kolaps trhu. Tento názor dokonce sdílejí i lidé z IT byznysu, možná na tom tedy něco bude. Dnes si ale ukážeme odlišný pohled, a sice ten spatřující v bitcoinu světlé zítřky. Kdo má pravdu?

Šéf JPMorgan Jamie Dimon o bitcoinu tvrdí, že je to podvod, který využívají vrazi a drogoví dealeři, a že bublina na trhu s kryptoměnami je horší než holandská tulipánová horečka. O bublině, jakou jsme ještě nezažili, mluví také investor Michael Novogratz, ten ale plánuje na bitcoinové horečce vydělat a chce otevírat 500milionový fond zaměřený právě na kryptoměny. Šéf Goldman Sachs pro jistotu zaujímá neutrální postoj a tvrdí, že stále neví, co si o bitcoinu má myslet. Podobně se k problému staví centrální banky po celém světě. Zato zakladatel Wikipedie je přesvědčen o tom, že ICO (initial coin offering) jsou podfuk jako řemen. Podobných názorů na kryptoměny se najde spousta, ale je potřeba přiznat, že ve světě financí mají bitcoin a ostatní digitální měny možná stejný počet zastánců jako odpůrců.

Jedním z těch, kdo kryptoměnám věří, je investor Brian Kelly, který své investice zaměřuje právě na bitcoin a další digitální měny. Na kritiku (zejména se zaměřuje na Jamieho Dimona, ale platí prakticky pro všechny) odpovídá několika protiargumenty. Kelly přiznává, že je možná až příliš zaujatý, protože je to v jeho osobním zájmu jako investora, který na bitcoin vsadil kariéru. Za svým názorem si ale stojí.

Současné dění přirovnává k době, kdy vznikal internet. Na začátku 90. let byl internet v plenkách a i na Wall Street byl považován za něco, co lze využít maximálně k posílání e-mailů, ne k revoluci v obchodování. Bitcoin je podle Kellyho software, který automaticky ověřuje a přemisťuje hodnotu po celém světě. Tuto funkci jinak vykonávají velké banky, které jsou schopny denně "přesouvat" miliardy dolarů mezi klienty. Díky tomu se ocitly na vrcholu "potravinového řetězce" světa financí. Je to díky tomu, že jsou v tom dobré. Právě software jako bitcoin tuto jejich roli podle Kellyho ohrožuje (a banky si to uvědomují), protože v tomto přesouvání bohatství může být lepší a efektivnější.

Každý se může mýlit

Magazín Newsweek v roce 1995 publikoval článek Clifforda Stolla Why the Web Won't Be Nirvana. V něm stálo, že "žádná on-line databáze nenahradí noviny, žádný CD-ROM nemůže nahradit dobrého učitele a žádná počítačová síť nezmění způsob fungování vlády". V roce 2012 přestal tištěný Newsweek existovat, takže se stal tím, co by Stoll nazval "on-line databází". Stoll, za což mu budiž ponechána čest, svou chybu veřejně uznal.

Dalším, kdo předpovídal internetu špatnou budoucnost, byl Robert Metcalfe, jeden ze zakladatelů Ethernetu a autor Metcalfova zákona (ekonomická hodnota sítě se rovná počtu jejích uživatelů na druhou). V roce 1995 řekl, že internet bude supernovou, která v roce 1996 vybouchne. I on si svůj omyl přiznal.

Dimon a ostatní kritici bitcoinu z finančního světa ale podle Kellyho neútočí na samotnou technologii, ale na kryptoměny jako takové. Růst jejich množství může podle Dimona začít vadit vládám, které je mohou jednoduše zakázat. Před pár dny se v tomto duchu vyjádřila centrální banka v Rusku, Čína některým burzám zakázala činnost již v září a Jižní Korea zakázala ICO a chce obchody s kryptoměnami více regulovat.

Podle Kellyho je ale většina finančního světa bitcoinu pozitivně nakloněna. Jako příklad uvádí Japonsko, které se i díky zákazu v Číně stává lídrem v objemu obchodů s bitcoinem (v roce 2016 představovaly obchody v Číně 92 % objemu, aktuálně je lídrem Japonsko s 50 %). V zemi vycházejícího slunce totiž bitcoin uznali jako zákonné platidlo. Japonské finanční společnosti Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial a Mitsubishi UFJ investovaly do největší bitcoinové burzy v Japonsku bitFlyer, která začátkem letošního roku otevřela pobočku v San Franciscu a dostala povolení k působení ve 34 státech USA.