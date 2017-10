Katalánsko hrozí vyhlášením nezávislosti, španělská vláda zbavením veškeré volnosti

Kancelář španělského premiéra pohrozila Katalánsku kompletní ztrátou autonomie a veškeré volnosti s přípravou podmínek k tomu do této soboty, pokud region skutečně vyhlásí nezávislost na Španělsku. Krokem pohrozil katalánský lídr, pokud s ním španělská vláda nebude ochotna diskutovat, což se od katalánského referenda v oficiální rovině neděje. Ztráty španělských nebo italských akcií se blíží procentu, u hlavních indexů DAX či CAC kolem půl procenta.

Podle zdrojů Reuters se španělská vláda sejde mimořádně v sobotu a o věci má rozhodnout. Španělsko dle Reuters do této soboty aktivuje článek 155 ústavy, který umožní pozastavit autonomii Katalánska.

Katalánský premiér Carles Puigdemont dnes opět vyzval španělskou vládu k dialogu. Pokud se jednání neuskuteční, vyhlásí katalánský parlament podle Puigdemonta nezávislost autonomního regionu. Katalánský premiér v dopise předsedovi španělské vlády rovněž vyzval Madrid k zastavení represí, přičemž připomněl zatčení dvou separatistických vůdců z tohoto týdne. Španělská vláda ale už dříve uvedla, že nebude hovořit o ničem, co odporuje ústavě.

"Pokud španělská vláda bude bránit dialogu a bude pokračovat v represích, katalánský parlament může, uzná-li to za vhodné, hlasovat o vyhlášení nezávislosti, o níž nehlasoval 10. října," uvedl dnes Puigdemont v dopise. Připomněl tak minulé úterý, kdy jako šéf regionálního kabinetu podepsal deklaraci o nezávislosti, ale její platnost okamžitě odložil, aby umožnil dialog. Španělský premiér dal poté předsedovi katalánské vlády dvě lhůty. Ta první vypršela v pondělí a Puigdemont se v ní měl jasně vyjádřit, zda už nezávislost vyhlásil, či nikoli.



Druhá lhůta vypršela dnes v 10:00 SELČ: katalánský premiér měl do té doby obnovit v Katalánsku takový stav, který nebude odporovat španělské ústavě. Jinak Madrid hrozí dočasným omezením katalánské autonomie. To umožňuje článek 155 španělské ústavy, který dosud nebyl aplikován a který nespecifikuje, jak má takový krok vypadat.



Podle dnešních zpráv španělských médií ale bude případné omezení autonomie schváleno nejdříve koncem příštího týdne, vyslovit se pro ni musí absolutní většinou Senát. Ten bude projednávat návrh španělské vlády na omezení autonomie, kterou zřejmě Madrid převezme jen v některých sektorech; nejspíš prý převezme kontrolu nad katalánským rozpočtem a bezpečnostními složkami. Mimořádné zasedání vlády k případnému omezení autonomie Katalánska se má podle listu El País konat v sobotu.