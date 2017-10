Komentář: Rušení EET po volbách je nesmyslné. Malým obchodníkům pomáhá bojovat s nekalou konkurencí

Elektronická evidence tržeb se dostala do fáze, kdy by její případné zrušení po volbách napáchalo víc škody než užitku. Je naopak nutné ji zavést bez výjimek pro všechny a používání kontrolovat. Likvidace malých obchodníků, kterou se některé strany často zaštiťují, nemá příčinu v EET, ale ve špatné daňové politice a legislativě zvýhodňující velké řetězce.

S blížícími se volbami se ozývají některé politické strany se záměrem zrušit v nadcházejícím volebním období EET. Taková představa je však v současné době, kdy jsme z našich daní zaplatili již nemalou částku na zavedení tohoto mechanismu, naprosto nepochopitelná. Naopak je potřeba dělat vše pro to, aby se zavedení elektronické evidence tržeb dokončilo a platilo pro všechny a bez výjimek.

Hlavní pozitivní účinek EET spočívá v tom, že je obchodní prostředí stabilnější a konkurence vyrovnanější. Profitoval z toho i velkoobchod CBA NUGET, jemuž po zavedení tohoto opatření stoupl obrat o 25 % v Čechách a o 10 % na Moravě. Nedochází už k tomu, že by někteří odběratelé kupovali zboží bez dokladu od překupníků. Snížilo se také množství daňových podvodů spojených s dovozy zboží ze zahraničí a s fiktivními vývozy do okolních států, kdy toto zboží naši zemi nikdy neopustilo a DPH nebylo odvedeno. EET tedy především omezilo černý trh malých překupníků.

Existenci malých prodejen ohrožuje daňová a mzdová politika

Objevují se hlasy, že EET je především pro malé obchodníky na vesnici likvidační. Hlavním důvodem ohrožení existence těchto prodejen je však zejména výše daně z přidané hodnoty u potravin, která by měla dosahovat maximálně 15 %. Velký problém představují též různé výše daně z příjmů a dvojité zdanění zisků u společností s ručením omezeným. Velmi častým důvodem konce malých prodejen je minimální a zaručená mzda, a to hlavně kvůli vysokým odvodům sociálního a zdravotního pojištění pro zaměstnance. V neposlední řadě nenahrává tradičním obchodníkům s potravinami v Česku ani legislativa, například zákon o významné tržní síle napomáhá velkým řetězcům a likviduje malé prodejny a výrobce v tuzemsku.

Právě změny v daňové či mzdové legislativě by zachování malých prodejen na venkově pomohly nejvíce, stát by měl zároveň zaručit důslednou kontrolu používání EET. Po zhruba půlročním fungování tohoto opatření totiž existují stále desítky procent obchodníků a restauratérů, kteří EET nedodržují a obcházejí. Proto je konečný výsledek daleko horší, než se na začátku předpokládalo. Rozhodně to však není důvod pro zrušení EET. To by vrátilo zpět nekalé praktiky a rozhodně nezachránilo už tak nahnutou existenci některých obchodníků či restauratérů.

Autor komentáře: Roman Mazák, předseda Družstva CBA CZ