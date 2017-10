Pastorův diamant ze Sierry Leone se bude dražit v New Yorku, prodat se může za více jak 200 milionů korun

Úctyhodný 709karátový diamant, který našel pastor v Sieře Leone, s velkou pravděpodobností získá nového majitele. Dražit se bude 4. prosince v New Yorku. Kámen pojmenovaný Peace Diamond je podle společnosti Rapaport Group, která dražbu zajišťuje, 14. největším zaznamenaným surovým diamantem na světě a 3. největším nalezeným v Sieře Leone. V květnu byl představen omezenému počtu zájemců v hlavním městě Sierry Leone. Nabídka 7,7 milionu dolarů (zhruba 169 milionů korun) ale nebyla dostačující.

Příběh pastora, který letos v březnu jako občasný hledač diamantů našel 709karátový (142 gramů) diamant, oblétl celý svět. Kámen je totiž 14. největší zaznamenaný surový diamant na světě. Poctivý pastor oznámil nález vládě i přes to, že v Sieře Leone je velmi časté pašování diamantů do zahraničí, 4. prosince se s velkou pravděpodobností spolu s vládními úředníky zúčastní mezinárodní dražby v New Yorku.

Prodejní cena je velkým otazníkem

Nad prodejní cenou, která bude pro vládu Sierry Leone uspokojivá, se vznáší otazníky. Indicií může být nejvyšší odmítnutá nabídka z Freetownu (7,7 milionu dolarů) i první zprávy o nálezu kamene, které hovořily o hodnotě několika desítek milionů dolarů. „Kvalita kamene zatím nebyla oznámena ani na tiskové konferenci k prosincové dražbě. Velikost je výjimečná, ale ta mnohdy nehraje tak důležitou roli. Kupující zajímá hlavně kvalita kamene a jak hodnotné šperky je možné po jeho zpracování vytvořit. Vždy se řeší, kolik bezchybných diamantů je možné z kamene vybrousit a jakou budou mít kvalitu. Rozhodující je míra výskytu cizorodých látek či prasklinek,“ uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, který na světových burzách obchoduje s diamanty již více jak 20 let.

Nálezů velkých diamantů přibývá

Zprávy o objevech mimořádných diamantů jsou v posledních letech stále častější. Podle Paula Zimniského, světově uznávaného odborníka na diamantový průmysl, vydaly těžařské společnosti k mimořádným nálezům za posledních 9 let 66 tiskových zpráv a 61 z nich bylo vydáno jen během posledních 5 let. „Nálezů mimořádně velkých diamantů opravdu přibývá. Proces těžby v poslední době zaznamenal u mnoha těžařských společností různé úpravy, zavedeno bylo i využívání rentgenu. Novým cílem je rozlomit během těžebních prací co nejméně velkých diamantů,“ uvádí Alojz Ryšavý a dodává: „Medializace nálezů nadprůměrně hodnotných diamantů je pro těžařské společnosti velmi důležitá. Zvyšuje hodnotu firmy a celosvětové renomé. Pokud je těžař akciovou společností, každý oznámený mimořádný nález téměř ihned zvyšuje hodnotu jeho akcií.“

Nejdražší surový diamant stál 1,38 miliardy korun

Historicky nejdražším prodaným nezpracovaným diamantem je podle Zimniského 813karátový diamant, který prodala těžařská společnost Lucara Diamond za 63 milionů dolarů (dnes 1,38 miliardy korun). Nalezen byl během stejného víkendu, kdy Lucara Diamond objevila největší existující surový diamant na světě, který dostal jméno Lesedi La Rona (1 109 karátů - 221,8 gramu, prodán za 53 milionů dolarů). Zatímco o prodeji Lesedi La Rona informovala většina velkých světových médií, prodej menšího diamantu za rekordní cenu medializován nebyl. Nejdražším vydraženým vybroušeným drahokamem na světě se letos v dubnu stal růžový diamant Pink Star (59,6 karátu), za který nový majitel zaplatil v přepočtu 1,8 miliardy korun.

Foto: SLBC via AP