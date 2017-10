Premiéři V4 a předseda Komise Juncker: Žádná země nesmí být vyčleněna z jednání o budoucnosti EU

Premiér Bohuslav Sobotka a jeho kolegové z Visegrádské skupiny včera večer jednali s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem o budoucnosti evropské integrace a tématech říjnové Evropské rady, která dnes začíná v Bruselu

„S předsedou Komise jsme vedli velmi otevřenou debatu. Náš vzkaz Evropské komisi byl jasný. Budoucnost Evropské unie musí spočívat v jednotě, v zapojení všech členských států, které musí mít hlavní roli, a respektování Evropské rady jako lídra celé debaty,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Premiéři zemí Visegrádské skupiny při večeři opakovaně zdůraznili, že pro nadcházející měsíce bude klíčová jednota členských států a že EU27 se musí vyvarovat jakéhokoliv dělení na východ či západ. V podobném duchu vystupovali premiéři V4 i v jednání s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem minulý týden v Bratislavě. Právě Tusk má tento pátek lídrům EU představit konkrétní návrhy pro další kroky sedmadvacítky.

Pro Českou republiku a ostatní státy bude v té souvislosti důležité, aby všechny iniciativy byly diskutovány ve formátu EU27. Tento trend by měl potvrdit také prosincový Eurosummit, který by měl být otevřen všem členským státům bez ohledu na to, zda platí eurem či nikoliv.

"S Jean-Claude Junckerem jsme se jako V4 shodli na tom, že jakákoliv další diskuse o budoucnosti EU musí probíhat ve formátu sedmadvaceti členských států, žádná členská země nesmí být z těchto jednání vyčleněna. Předseda Komise nám opakovaně zdůraznil, že Evropská komise si jasně uvědomuje, že EU potřebuje východní i západní státy Evropy. Ke všem státům musí být přistupováno stejně," zhodnotil jednání předseda vlády. Na večeři byly diskutovány rovněž otázky dvojí kvality potravin, směrnice o vysílání pracovníků, fungování vnitřního trhu EU nebo jednání o Brexitu.