Představitelé ČNB potvrzují listopadové zvýšení sazeb (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes začíná dvoudenní zasedání hlavních představitelů Evropské unie. Diskutovat se budou vnitropolitické otázky i vztah EU se zahraničním. Kalendář doma ani ve světě nic zajímavého nepřinese.

Evropská rada zasedá

Dnes začíná dvoudenní zasedání Evropské rady. Mezi hlavní body, kterými se budou vedoucí představitelé EU zabývat, patří migrace, obrana EU a její digitalizace. Předpokládáme, že jednání o těchto otázkách nebude pouze symbolické a mohlo by dojít k určitému vývoji. Tématem budou také vnitřní i zahraniční vztahy. Vnitropolitické otázky se budou týkat Itálie a jejího nového volebního práva, které má být schváleno Senátem, a Španělska, kde se stále vyčkává, jak dopadne nynější katalánská krize. V současnosti by premiér Rajoy mohl aktivovat článek ústavy 155 a převzít plně vládu nad regionem, pokud bude katalánský premiér Puidgemont trvat na nezávislosti. Zároveň by však měl pokračovat proces, který by Katalánsku umožnil větší autonomii danou ústavou. V pátek se představitelé s ohledem na nedávné události budou zabývat vztahem EU s Tureckem a hodnocením pokračujícího procesu Brexitu, jehož progres pravděpodobně vyhodnotí jako nedostatečný.

Euro po Draghiho vystoupení posílilo

Guvernér Evropské centrální banky M. Draghi nadále pokračuje v obhajování super uvolněné měnové politiky ECB. Ve svém projevu zdůraznil, že nevidí žádný důvod, proč by takováto měnová politika měla brzdit rozvoj v regionu. Naopak nízké úrokové sazby dělají strukturální reformy dostupnější i z toho důvodu, že zajišťují lepší makroekonomické prostředí. Euro, které oproti dolaru od poloviny října ztrácí, po Draghiho řeči mírně posílilo a to i přesto, že guvernér žádné indicie o ukončení programu kvantitativního uvolňování nedal.

První den 19. sjezdu čínské komunistické strany na sebe strhla největší pozornost řeč vládnoucího prezidenta Si Ťin-pchinga, která se nesla v duchu jednotné a skvělé Číny. Na rozdíl od předešlých kongresů zde hrály emoce větší roli než konkrétní kroky. Prezident Si se tak patrně snaží upevnit svou pozici.

Polská centrální banka zveřejní záznam z posledního zasedání

Kalendář v regionu bude dnes na makroekonomická data chudý. Polská centrální banka zveřejní záznam z posledního měnověpolitického zasedání, které se konalo na začátku října. Na něm NBP rozhodla ponechat sazby na historicky nejnižší hodnotě a holubičí zůstala i její rétorika. Podle guvernéra Glapinskeho se první zvýšení úrokových sazeb očekává až v roce 2019. V Maďarsku si růst mezd udrží své výborné tempo, a to i z důvodu nezanedbatelného zvýšení minimální mzdy. Tento růst bude i nadále vytvářet tlaky na maďarskou inflaci, která se ale stále pohybuje pod cílovanou úrovní 3 % a nedovoluje maďarské centrální bance normalizaci měnové politiky.

Koruna nejsilnější od kurzového závazku

Včera byla pozornost v regionu upřena na polské statistiky. Průmyslová výroba se v září meziměsíčně zvýšila o 6 % a skončila tak pod očekáváním trhu. Ceny průmyslových výrobců si pak ve stejném měsíci připsaly meziměsíčně 0,4 %. Polský zlotý, který od začátku týdne oproti euru stabilně posiloval, na statistiku téměř nereagoval a obchoduje se okolo 4,229 PLN/EUR. Nutno však dodat, že od pondělí posílil o téměř 0,5 %.

Také česká koruna pokračovala v posilování a včera odpoledne prolomila hranici 25,70 CZK/EUR. Během dne tak posílila o téměř 0,3 %, z čehož je patrné, že trh stále více věří v brzké zvyšování úrokových sazeb. To by se podle našich očekávání mělo konat už na příštím zasedání ČNB, které se uskuteční 2. listopadu. Nemalou mírou za posilováním stojí prohlášení jednotlivých reprezentantů ČNB. Tomáš Holub, hlavní ekonom ČNB, potvrdil, že brzký růst úrokových sazeb v prostředí české ekonomiky je nevyhnutelný. Také podle člena bankovní rady Oldřicha Dědka je vysoce pravděpodobné, že ČNB bude zvyšovat sazby již na příštím zasedání.