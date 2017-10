Koruna nehledě na volby zkouší rozšiřovat své zisky

Česká koruna se dál snaží rozšiřovat zisky. Přejí ji vedle čistě technických faktorů rostoucí implikované sazby dostupné zahraničním hráčům a tím pádem i narovnávající se negativní forwardové body - to činí z koruny atraktivnější spekulativní hru, a to zvlášť v prostředí, kde nikdo nevěří brzkému růstu sazeb ze strany ECB (viz úvodník). Nehledě na volby tak koruna v dohledné době může rozšiřovat své zisky.