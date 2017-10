Ranní glosa: ECB si na sebe svojí opatrností šije bič

Zbývá týden do klíčového říjnového zasedání ECB, na kterém centrální bankéři odhalí plán ústupu z měnové expanze v příštím roce. Podle posledních slov Maria Draghiho zatím nepůjde o žádnou revoluci a je pravděpodobné, že útlum politiky QE se natáhne až do druhé poloviny příštího roku, zatímco první růst úrokových sazeb zůstane i po říjnovém setkání ECB v nedohlednu. Trhy jsou na něco takového v zásadě připraveny - implikovaná pravděpodobnost, že se sazby v eurozóně posunou ze záporu do konce roku 2018, je v tuto chvíli 0 %.



Hlavním argumentem, proč s obratem v měnové politice nespěchat, zůstávají pro Draghiho slabé “mzdové” a “inflační tlaky”. Na první pohled je ovšem jasné, že uvnitř euro-klubu existují propastné rozdíly. V ekonomikách, kde hospodářství nepřetržitě roste mnoho let v řadě, jsou mzdové tlaky silné - v Německu je nezaměstnanost na historických minimech a i proto letos mzdy rostou přes 4 % (nejrychleji za posledních 6 let). Naopak v Itálii přes zrychlení ekonomiky zůstává nezaměstnanost nad 11 % (oproti předkrizovým minimům na 6 %) a mzdy prakticky nerostou vůbec.





ECB zjevně v tuto chvíli přihlíží více k potřebám ekonomiky italské než německé. Svým způsobem tak supluje pomalé strukturální reformy v Itálii i absenci společného rozpočtu eurozóny. Tato politika se jí ale časem může vymstít.Za prvé, skutečně rychle rostoucí ekonomiky může časem jednoduše “uvařit ve vlastní šťávě” - nadhodnotit jejich domácí aktiva a podpořit nezdravé zadlužování. To se nemusí týkat nutně pouze Německa, ale přesahy mohou být cítit i mimo eurozónu až v Česku…A za druhé, může mít ve finále problém skutečně pomoci ekonomice v těžkých časech nové recese. Pokud k ní ECB doputuje s nulovými sazbami a nafouklou bilancí, nebude mít prostor pro uvolnění měnové politiky…, na rozdíl například od Spojených států (nebo i od Česka). Ve Frankfurtu tak v tu chvíli budou jen bezmocně přihlížet tomu, jak euro posiluje, kdy by si jednoduše zasloužilo slábnout. Mario Draghi by se měl ptát v Japonsku, Bank of Japan má s takovou pastí měnové politiky bohaté zkušenosti…