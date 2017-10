Kolik stojí kampaň: Strany uvádějí jiná čísla než experti

Předvolební kampaň vrcholí, volební místnosti se otevřou už zítra. A tak není na škodu podívat se na to, kolik jednotlivé politické strany za agitaci před volbami utrácejí a jak moc se o nich mluví. Organizace Transparency International (TI) nyní zveřejnila podrobnou analýzu, která se zaměřila nejen na to, kolik jednotlivé politické strany utrácejí za předvolební kampaň, ale sleduje také to, jak moc se o konkrétních partajích mezi lidmi mluví. TI mimo jiné už delší dobu sleduje pohyb na transparentních účtech politických stran, na nichž partaje zveřejňují, kolik je kampaň stála. Největší výdaje podle těchto údajů mají sociální demokraté (38 milionů), ODS a TOP 09 (necelých 36 milionů), lidovci (29 milionů) a ANO (necelých 27 milionů korun)

Na opačném konci jsou Svobodní (pět milionů) a Strana práv občanů (necelé čtyři miliony korun). Na analýze se podílí i výzkumná agentura Nielsen Admosphere, která udělala přehled ceníkových cen inzerce, které podle ní strany mohly zaplatit za svou propagaci. Zde jsou kupodivu na špici Realisté, kteří o čtyři tisíce předstihli i ČSSD (obě strany lehce přes 51 milionů korun). Za nimi je ANO (necelých 46 milionů korun) a ODS (32 milionů). "Na první pohled může udivit, že některé strany pokrývají prostor, jehož ceníková cena je několikanásobně vyšší oproti částkám, které odešly z jejich účtů. Situace se dokonce zdá ještě rozporuplnější, uvážíme-li, že tyto výdaje z účtů zahrnují i veškeré další náklady na kampaň, tedy nejen inzerci," komentuje zjištění Transparency International.



A vysvětlení? Dá se předpokládat, že řada stran si při uzavírání smluv o inzerci vyjednala velké slevy. "Nezbývá tedy než čekat až strany odevzdají úplná vyúčtování k rukám Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí," krčí rameny TI. Organizace se ovšem zaměřila i na to, kolik "muziky" strany za vynaložené peníze dostaly a jak moc se o nich mezi lidmi mluví. "V době od 1. července do 10. října jsme zachytili celkem 409 943 příspěvků, ve kterých byla zmíněna alespoň jedna monitorovaná politická strana. Z nich jsme posléze odfiltrovali zmínky, jejichž autory byly samy politické strany, a to zejména na Facebooku a Twitteru. Náš výčet tedy obsahuje za sledované období 364 542 příspěvků," uvedlo TI. Není překvapením, že u většiny stran jsou autory příspěvků o nich strany samotné. "Například u ČSSD jsou mezi prvními třiceti nejaktivnějšími autory příspěvků zmiňujících tuto stranu pouze čtyři autoři, kteří nejsou oficiální stránkou některé z buněk ČSSD. Pokud příspěvky samotné ČSSD odfiltrujeme, dostává se najednou na 27. místo mezi nejaktivnější autory příspěvků o ČSSD stránka Tomio Okamura – SPD, čímž potvrzuje, že staví svoji kampaň mimo jiné na výrazné kritice vládnoucích stran," uvádí konkrétní případ analytička Eliška Vyhnánková. Oproti tomu KDU-ČSL sice má mezi prvními deseti nejaktivnějšími autory devět stránek svých organizací, pak už ale následují profily nebo stránky, které jí nepatří. V příspěvcích o hnutí ANO sice mezi autory vévodí oficiální stránka, za ní už však mezi prvními třiceti nejaktivnějšími autory žádnou stránku ANO nenajdete.

Analýza také odhalila, že diskuze běžných lidí o politice se na internetu z velké části přesunula na Facebook, z něhož pocházejí dvě třetiny zachycených příspěvků.

Zaplacení velkého obnosu za inzerci přitom rozhodně nezaručuje, že lidé o této straně budou i více mluvit. Ukazuje to i strategie SPD Tomia Okamury - strana se klasickým médiím podle Transparency International vyhýbá, rozhodně to ovšem neznamená, že by o ní Češi před volbami nemluvili.