Strany prozradily, kde vezmou na důchody a jaké dávky zruší

Zpřísnění výplaty sociálních dávek, zrušení některých dávek nebo jejich nahrazení jinými. I to plánují před volbami nejsilnější politické strany. TN.cz přináší srovnání jejich plánů v oblasti sociální politiky. Nejsilnějších stran jsme se ptali, jak chtějí změnit systém vyplácení sociálních dávek a kde chtějí vzít peníze na důchody. Redakce TN.cz oslovila devět nejsilnějších stran a zeptala se jich, jaké sociální dávky chtějí zachovat a jaké naopak zrušit. Strany se shodly na tom, že chtějí zabránit zneužívání dávek. Nabízejí na to ale různé recepty. Starostové a nezávislí zvažují, že by doporučení o poskytnutí dávky měla dávat obec, kde dotyčný žije. Ty podle hnutí STAN mohou zvážit míru potřebnosti a tak částečně zneužívání dávek zastavit. "Počítáme ale s možností opravného přezkumu, aby přiznání dávek nebylo na libovůli samosprávy," uvedlo hnutí. Více zapojit do plánování obce chce i hnutí ANO. "Na místní úrovni vědí nejlépe, kdo a proč dávky potřebuje," jsou přesvědčeni v ANO. Odmítají, aby se závislost na dávkách stala životním stylem pro zdravé a práceschopné lidi. "V odůvodněných případech podmíníme poskytování dávek plněním podmínek tak, aby byl klient motivován k aktivnímu řešení, například zapojením do programů úřadů práce, do programů a projektů obcí, dodržováním povinné školní docházky děti, podrobením se sociální práci," pokud odmítne, chce ANO, aby mu byla výplata dávek zastavena. Zpřísnit chce i podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi. To Piráti chtějí dávky slučovat. "Místo příspěvků v hmotné nouzi a podpory v nezaměstnanosti zavedeme jednu dávku. Státní podpora rodin s dětmi se sjednotí do jedné plošné dávky bez prokazování příjmu či žádosti o daňové odpočty," plánuje strana. Chce také zamezit obchodu s chudobou a píspěvek na bydlení nahradit obecním sociálním bydlením. Pomoc těm, kteří se i přes indispozici snaží být aktivní a těm nejzranitelnějším slibuje TOP 09. Dávky slibují občanům v bytové nouzi. "Zrušíme nesmyslné dávky, které jsou využívány pouze minimálně a přispívají k deformaci celého systému - například příspěvek na dojíždění do zaměstnání a příspěvek na přestěhování za prací," navrhuje strana. "Motivací k práci vytlačíme dlouhodobě nezaměstnané ze života na dávkách a budeme přísněji kontrolovat jejich nelegální zaměstnávání," slibují lidovci a nejsou jediní, kdo se chce zaměřit na dlouhodobě nezaměstnané.

SPD chce skoncovat "s bezpracným stylem života těchto parazitů". Proto chce zastropovat celkovou výplatu sociálních dávek a strop má být výrazně nižší než minimální mzda, která by se měla automaticky valorizovat v závislosti na růstu průměrné mzdy "Pobírání sociálních dávek nesmí zůstat životní strategií lidí, kteří mohou, ale odmítají pracovat," prohlašuje strana.

"Sociální dávky jsou velice potřebné a je důležité je zachovat a pravidelně valorizovat. Musí však existovat kontrola čerpání sociálních dávek a zabránění jejich zneužívání," napsali komunisté. Zjednodušení a zprůhlednění systému přiznávání a kontrolu dávek slibují občanští demokraté. "Vybrané dávky podmíníme prací či plněním rodičovských povinností," uvedla ODS.

Recepty, jak na důchody, se různí

Redakce TN.cz se stran také zeptala, jak strany plánují zajistit, aby bylo dost peněz na výplatu důchodů. Zástupci ČSSD se v určené lhůtě ani k jedné otázce nevyjádřili.

Hnutí Starostů a nezávislých uvedlo, že je potřeba provést důchodovou reformu. Jak by měla vypadat, ale zástupci hnutí neupřesnili. Podobně lidovci poslali jen odkaz na článek z roku 2011, ve kterém navrhovala zvýšit základní sazby na důchodové pojištění bezdětným a naopak snížit těm, kteří vychovávají dvě a více dětí. Navrhovali také možnost alokovat část svého sociálního pojištění na důchody rodičů či možnost pro manžele sdílet vyměřovací základy.

Hnutí ANO by chtělo zavést speciální sociální pojišťovnu, která bude spravovat peníze vybrané na důchody, které budou zcela odděleny od ostatních prostředků státu. Ten je tak nebude moci použít na nic jiného.

Piráti chtějí zaručit minimální důchod a zvýšit ty, které jsou nižší než 75 % minimální mzdy. Průběžný systém chtějí ukončit a nahradit ho systémem dvou státem garantovaných pilířů a doplňkovým soukromým pilířem. První pilíř bude rovný důchod ve výši 25 - 30 % mzdového medianu, na nějž dosáhne každý český daňový poplatník po 34 letech. Druhý pilíř by mělo představovat spoření formou osobních fondů. Pracující důchodci by měli přestat platit důchodové pojištění.

Důchodovou reformu plánuje také TOP 09. Důchody je podle ní potřeba financovat z více zdrojů. "Budeme jednoznačně prosazovat další snižování sociálního pojištění a posílení státní podpory dobrovolného připojištění. K existujícímu solidárnímu principu je nutné zásadně posílit tyto individuální zásluhy v rámci povinného pojištění, a tím umožnit občanovi, aby sám odpovědně přistoupil ke své budoucnosti," nastínila strana své plány.

SPD chce zachovat průběžný systém a podporovat rodiny, aby měly více dětí. Chce proto daňové prázdniny pro pracující rodiče, kteří mají více dětí a bezúročné novomanželské půjčkyí. Nejnižší důchod by měl mít podle SPD hodnotu 40 % průměrné mzdy. Kromě odvodů do systému chtějí na důchody využít zisky státních a polostátních firem či zisky k těžby nerostného bohatství. Ve druhém pilíři, dobrovolném individuálním spoření, má stát zhodnocovat naspořené peníze o inflaci a 1 % navíc.

"V rámci kladné bilance důchodového účtu je potřebné zprůhlednit vícezdrojové financování. S důchodovým pojištěním souvisí i stabilizace příjmové stránky důchodových účtů. Počínaje zrušení stropů na odvody na sociální zabezpečení u vysokopříjmových skupin obyvatel, přes platby za státní pojištěnce až po rozpočtové určení daní," plánuje KSČM.

Mladí lidé by měli být motivováni k efektivnímu a včasnému spoření na důchod, a to nejlépe hned po nástupu do zaměstnání, myslí si ODS. Chce také podstatně zvýšit daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.