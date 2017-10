Volební programy jsou plné slibů. Co strany označují za prioritu?

O předvolebních slibech politiků toho bylo řečeno hodně, řadu témat už jsme v našem předvolebním seriálu také probrali. Věnovali jsme se školství, daním i bezpečnosti. Dva dny před volbami jsme dali možnost lídrům jednotlivých stran, aby si zvolili sami, čím se chtějí pochlubit a voliče přilákat. Volební programy jsou rozsáhlé, plné slibů, návrhů, cílů a idejí politiků. Která priorita je ale pro ně ta hlavní? Třeba sociální demokraté chtějí "dobrou zemi pro život" - to hlásá titul z jejich šestatřicetistránkového programu. Nejdůležitější jsou prý vyšší platy a penze. "Protože jsme se ocitli v pasti toho, že se podbízíme nízkými mzdami a úspěch země budujeme na tom, že lidé žijí z ruky do huby," prohlásil volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Hnutí ANO na klasickém modrém podkladu přišlo s heslem "Teď nebo nikdy". "Pokud tentokrát nevyhrajeme volby, je to poslední pokus porazit tenhleten systém. Každému důchodci 448 korun stejně měsíčně a samozřejmě snižujeme daně," vypíchl předseda ANO Andrej Babiš. "Jsme váš hlas" slibují voličům na více než dvaceti rudě popsaných stranách komunisté. Ti chtějí hlavně světový mír, spravedlnost a bezpečí. "Zásadním bodem našeho programu je posílení přímé demokracie, to znamená zákon o referendu," vysvětlil předseda KSČM Vojtěch Filip.

V tom si s komunisty notuje i hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, který láká voliče heslem "Už nikdy o nás bez nás". "Široký nevykastrovaný zákon o referendu, aby si občané mohli kdykoliv vymoci svá práva a kdykoliv závazně upravit či změnit rozhodnutí politiků v prospěch občanů," sdělil Okamura.

I podle předsedy TOP 09 je nejdůležitější zachování demokracie. Ze svého programu ale vybral to, co je podle něj potřeba udělat nejdříve a co nejrychleji. "Zrušit všechny zákony a předpisy, které lidi šikanují a ztěžují jim práci, omezují jejich svobodu a soukromí. Máme to uvedeno na takzvaném seznamu nesvobody, je to 17 bodů," doplnil Miroslav Kalousek.

I další opoziční strana, ODS si sestavila seznam. Má dvanáct bodů a představují to, co by modří chtěli udělat, pokud by se dostali do vlády. "Neslevíme z toho, abychom snížili daně a zvýšili platy. Pro nás je mimořádně důležité provést antibyrokratickou revoluci, to nás všechny dusí," uvedl předseda občanských demokratů Petr Fiala.