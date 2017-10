Karoq se dnes začal prodávat. Co se o něm píše v zahraničí?

Škodovka už má objednávky na 3500 modelů Karoq. Dnes ho začala prodávat oficiálně, u všech dealerů už mají první testovací auta. V předprodeji byl největší zájem o nejvyšší výbavu Style, byly to takřka dvě třetiny objednávek. Mezi motory byl největší zájem o benzínový agregát 1,5 TSI a hned za ním o 150koňový turbodiesel, celkově je to 56:44 ve prospěch benzínových motorů. Pohon všech kol zvolilo bezmála 40 procent všech zákazníků, a nejoblíbenějšími barvami jsou bílá Candy, černá Magic a červená Velvet. A co na něj říkají zahraniční novináři?

Říká se, že stejně jako v Německu automobiloví novináři nadržují Volkswagenu, nebo v Británii Fordu, tak že v Čechách zase všichni podporují škodovku. Naše první jízdní dojmy z Karoqu už jste četli, ale zajímavé jsou i postřehy ze zahraničí...

Autocar

Řídit Karoq není nějaká velká zábava, ale na tom pravděpodobně nazáleží. Yeti ale zábavný byl. A taky měl vlastní osobnost, která Karoqu trochu chybí. Ani jedna z těchto věcí ale nemění nic na tom, že je to velmi schopné a dobře zabalené rodinné auto.

WhatCar

Karoq je mírně dražší než konkurence, ale je praktičtější. Bude mít i vyšší provozní náklady, ale ne nijak dramaticky. Vyberte si určitě vyšší výbavu, která se vyplatí, protože v ní jsou nejen příjemné doplňky, ale i leckterá praktická řešení. Systém variabilních zadních sedadel se nám moc líbí, stejně jako bezpečnostní výbava auta. Je pohodlný, ale ne tak zábavný na řízení jako třeba Ateca.



CAR

Dostává čtyři hvězdičky z pěti. Vyniká ve všech oblastech které potřebujete - pohodlí, praktičnost, trvanlivost i poměr užitná hodnota vs. cena. Pokuď potřebujete praktické rodinné auto a nepotřebujete Kodiaq, tak jeho menší sourozenec je dobrá volba. Motor 1,5 l bude volbou pro většinu lidí, ale lepší volbou bude naftový dvoulitr, který má lepší točivý moment a je úspornější.

Auto Motor und Sport

Přestože je Karoq o 16 centimetrů delší a o 5 centimetrů širší, pořád patří mezi kompaktní SUV. Nad konkurencí vyniká praktičností, zejména variabilita jeho zadních sedadel ho posouvá na samou špičku ve své třídě. Je škoda, že když chcete pohon všech kol, tak si musíte nutně koupit naftový motor.

TopGear

Karoq sice ztratil osobnost, kterou měl Yeti, ale ve všem ostatním je lepší. Má dobrou výbavu, zpracování a spoustu praktiických vychytávek. Široká je nabídka motorů a když si ho dobře nakonfigurujete, tak dokáže porazit osm z deseti soupeřů. Jen mu musíte odpustit, že zabil Yetiho...

EVO

Yeti bylo auto, které nás na poměry aut této třídy bavilo. Karoq už takový není, nemá ani jeho výraznou osobnost. Nahrazuje to však praktičností, skokovou změnou v kvalitě interiéru a komfortně naladěným podvozkem