YM | Dow Jones futures

Nejrozšířenějším způsobem investování do indexů je obchodování futures kontraktů. Jedná se o dynamický způsob obchodování, jelikož je v něm zahrnuta finanční páka, která je vyjádřena tzv. multiplikátorem. Jedná se o burzovně obchodované instrumenty, které mají danou expiraci, proto jsou vhodné především pro krátkodobé obchodování.

YM – Nejobchodovanější futures na Dow Jones index

Nejlikvidnějším futures na Dow Jones je CME E-mini Dow Jones Futures obchodovaný pod tickerem YM. Tento futures kontrakt se obchoduje na burze ECBOT, která je elektronickým trhem burzy Chicago Board of Trade (CBOT). CBOT je nejstarší opční a futures burzou světa a byla založena v roce 1848. V roce 2007 se CBOT spojil s Chicago Mercentile Exchange (CME) a vytvořili CME Group.

V obchodní platformě Trader Workstation je označen jako Mini Sized Dow Jones Industrial Average $5 a je uvedeno, že se tedy obchoduje na burze ECBOT. Jak napovídá název, multiplikátor indexu je 5, což značí, že hodnota kontraktu je pětinásobná vzhledem k reálné ceně indexu. Pokud je hodnota indexu 22 000 bodů, pak hodnota futures kontraktu (face value) odpovídá $110 000 (22 000 bodů * 5).

Na nákup futures kontraktu však nepotřebujete celých $110 000, jelikož Vám stačí pokrýt marži. Nezbytná marže pro intradenní vstup do pozice je aktuálně $3 250, což odpovídá páce ve výši téměř 35. Pro držení přes noc je blokována marže dvojnásobná, což značí páku zhruba 17,5.

Kvůli vysoké finanční páce je zřetelné, že futures kontrakt YM je vhodný pro intradenní spekulaci na nárůst nebo pokles hodnoty indexu.

Likvidita na YM futures

Likvidita na YM je dostatečně vysoká, jelikož se denně zobchoduje okolo 150 000 kontraktů. Jedná se o desetinu průměrného zobchodovaného objemu na nejlikvidnějším futures na index S&P 500, avšak s ohledem na velikost průměrného příkazu, která je běžně nekolik jednotek kontrakty, je to dostatečné. V bidu i asku je už na prvním levelu k dispozici i několik desítek limitních pokynů.

Díky vysoké likviditě na kontraktu YM je na trhu nízký spread, který se obvykle pohybuje pouze okolo jednoho bodu. V méně likvidních částech obchodního dne se může rozšířit i ke dvěma bodům. Tudíž implikované náklady vlivem spreadu jsou nízké.

Obchodování futures na Dow Jones

Futures kontrakty mají expiraci, kterou je nutné zohlednit při výběru vhodného kontraktu. Kontrakt YM se obchoduje v tříměsíčních cyklech, tudíž během roku se vystřídají čtyři expirace (březen, červen, září, prosinec). Nejlikvidnější kontrakt je ten s nejbližší expirací, avšak s blížící se expirací roste likvidita i na dalších kontraktech. Ke konci obchodování kontraktu dochází třetí pátek v kontraktním měsíci s uzavřením amerického trhu.

Důležité pro tradery jsou obchodní hodiny, během kterých je možné tento kontrakt obchodovat. Obchodování futures na Dow Jones prostřednictvím kontraktu YM probíhá stejně jako u ostatních amerických indexů na burzách CME a ECBOT, což značí, že trh je otevřen téměř 24h od pondělí do pátku. Investiční týden otevírá o půlnoci z neděle na pondělí a obchoduje se až do 22:15, kdy začíná krátká pauza 15 minut. Ve 22:30 obchodování pokračuje do 23:15, kdy začíná pauza 45 minut do půlnoci. Po půlnoci se obchodování opět rozbíhá.

Pro futures tradery je to klíčová informace, jelikož prodloužené obchodní hodiny značí více obchodních příležitostí a také větší využití stop-loss příkazů. Jelikož je trh otevřený i přes noc, velké gapy na indexu Dow Jones nemusí poškodit portofolio, pokud je stop-loss vhodně nastaven.

Souhrn klíčových informací je v tabulce níže:

Kontrakt Dow Jones futures Symbol YM Burza ECBOT Měna USD Expirační měsíc březen, červen, září, prosinec Obchodní hodiny 0:00 – 22:15, 22:30 – 23:15,

5 dní týdně Velikost ticku 1 bod Multiplikátor 5 Počáteční marže $ 2437,50 Udržovací marže $ 4875 Chcete více informací o obchodování futures u LYNX? Klikněte zde

Autorem je Jonáš Mlýnek. Již od roku 2007 se zabývá světovými akciovými trhy. Specializuje se zejména na USA, trhy jihovýchodní Asie a na vlivy politických a makroekonomických událostí na zahraniční trhy. Kontaktovat jej můžete e-mailem na j.mlynek@lynxbroker.cz.

Jonáš pro Vás připravuje pravidelné analýzy akciového trhu a makroekonomiky.