Česká firma se podílela na vývoji autonomního vozu. Představila jej v Praze

Autonomní vozidlo, které pravda není určeno na silnice, ale má za úkol demonstrovat využití nejmodernějších inženýrských dovedností, bylo představeno v Plzni a v Praze. Na části jeho součástek pracovali také čeští inženýři.

Nadnárodní skupina AKKA Technologies, jejíž součástí je i česká firma MBtech představila autonomní vozidlo LINK & GO. Nedaleko sídla Bezpečnostní a informační služby bylo za dohledu jednoho ze zahraničních inženýrů možno vyzkoušet jízdu po automobilu známé trase v podzemních garážích. Celou dobu jízdy se inženýr věnoval pasažérům a popisoval jim technické detaily projektu sedíc zády ke směru jízdy.

Vozidlo na první pohled designem připomíná BMW i3 má však na střeše soustavu čidel připomínající umístění kamer na Formuli 1.

Pasažéři mohou sedět čelem k sobě a nevěnovat pozornost řízení. V případě, že by bylo vozidlo potřeba manuálně řídit, přední řada sedadel připomínající spíše křesla se o otočí a z palubní desky se vysune volant podobný volantům supersportů či kniplům dopravních letadel.

MBtech, která se specializuje na inženýrský vývoj projektů a je dle slov obchodního ředitele společnosti Martina Jirouška největší engineeringovou firmou v České republice (zaměstnává v ČR přes 500 inženýrů), byla založena v roce 1996 a byla součástí koncernu Daimler, v roce 2012 většinu svých akcií Daimler prodal společnosti Akka Technologies. Původní majitel však zůstává významným klientem. „Zabýváme se konstrukcí všech typů motorů do osobních i nákladních vozů, vývojem nejnovějších generací převodovek, novými koncepty pohonů, špičkovými technologiemi v oblasti elektriky a elektroniky vozů a integrací pohonů nejen do automobilů, ale také například v letecké, železniční, zemědělské, zahradní a stavební technice,“ vypočítal Jiroušek. Podle něj jsou jeho podřízení schopni jakémukoliv klientovi pomoci s prvními návrhy jeho projektu až po finální realizaci. „Máme velice dobrou spolupráci se zahraničními klienty, pro které pracujeme na utajovaných projektech. Pro tuto práci jsme zřídili speciální režimová pracoviště, kde se pracuje na návrzích, počítají se prototypy a my garantujeme, že z tohoto vývoje nic neunikne. O spokojenosti s našimi lidmi svědčí to, že dřív zde byla od některých klientů pozice supervizora, který dohlížel na naše lidi, ale ta už byla zrušena, protože zjistili, že je na nás spoleh,“ dodal Jiroušek.

Srdcem vozu LINK & GO je elektrický pohon, jenž pohání zvlášť každé zadní kolo. V kombinaci s 48 voltovou pohonnou jednotkou, která zaručuje výkon i úsporu energie a hmotnosti, nabízí toto řešení tichý a bezemisní způsob městské dopravy. Pomyslným mozkem vozidla je inerciální jednotka se speciálním softwarem využívající stereoskopické kamery, laserové senzory, GPS navigaci a další systémy. Díky tomu umí jezdit v plně autonomním režimu, na zvolené trase dodržuje předem nastavené pokyny, vyhýbá se náhlým překážkám a také zvládne sám zaparkovat.

Podívejte se, jak LINK & GO zastaví před chodcem, který vběhne do jízdní dráhy. Případně před stojícím člověkem. Opravdu uvnitř nikdo neseděl :).

Vývojáři šli ovšem ještě o krok dál než k pouhému autonomnímu dopravnímu prostředku. Zapojením umělé inteligence a propojením s dalšími daty by se z vozidla mohl stát spíše osobní asistent než dopravní prostředek. LINK & GO můžete propojit se sociálními sítěmi a podpořit tak automatický carsharing (sdílení vozu) nebo carpooling (nabírání pasažérů se stejným cílem cesty). Umělá inteligence dovede zaznamenávat pravidelné trasy majitele, srovnávat je s aktuální dopravní situací a v případě zácpy upozornit, že je vhodné vyjet dříve nebo se vydat po objízdné trase.

Podle Jirouška je maximální rychlost předváděného vozu 90 kilometrů, ale pro účely prezentace byla omezena na 50 km. Dojezd baterií je cca 200 kilometrů.

Jiří Reichl

