Summary: IBM hledá pevnou půdu pod nohama, ASML pomáhají účetní kouzla

Nizozemský výrobce kapitálového vybavení pro polovodičový sektor ohlásil tržby ve výši 2,5 mld. EUR. Skvělý 35% meziroční nárůst je tak doprovázen překročením konsensu o 250 mil. EUR. Hrubá marže sice ubrala téměř 3 p.b. na 42,9 %, trh však tento pohyb očekával. Čistý zisk meziročně vyskočil o 42 % na 1,33 EUR a nechal konsensus 1,12 EUR daleko za sebou. Volný cashflow měl hodnotu 300 mil. EUR.



Za co můžeme poděkovat takhle dobrým výsledkům? Za prvé, tady máme celkově dobrou poptávku po „tradičnějších“ produktech ze sféry DUV (deep ultraviolet lithography) a Holistic Lithography (kontrolní přístroje). Velký vliv mělo však také započtení jedné prodané jednotky EUV (extreme ultraviolet lithography) navíc do uplynulého kvartálu. Tyto výrobní jednotky jsou špičkou oboru, které značně posouvají možnosti výroby polovodičů. Ostatně, ASML je v současnosti jediný jejich výrobce na světě. Průměrná cena tohoto produktu se pohybuje v okolí 110 mil. EUR, což by odpovídalo téměř polovině překvapení tržeb. Celkově ASML v tomto kvartálu dodala 3 jednotky EUV a mezi nedodělky (backlog) eviduje 23 kusů (bez nových objednávek). Celkový objem nedodělků nyní dosahuje hodnotu 5,7 mld. EUR.





V současném kvartálu počítá management s tržbami 2,1 mld. EUR a hrubou marží 44 %. Konsensus stanovoval 2,26 mld. EUR a 41,6 %. Tento rozdíl však nemůžeme hodnotit negativně, jelikož je způsoben právě zmiňovaným započtením jedné EUV jednotky do předešlého kvartálu (negativní vliv na tržby, pozitivní na hrubou marži). Management poukázal také na, podtrhujíc vývoj poptávky po čipech NAND a DRAM.Odhlédneme-li od účetních vlivů plynoucích z přesunu EUV jednotky, pořád se díváme na uspokojivý výkon na poli DUV a Holistic. EUV jednotky jsou nadále dodávány dobrým tempem a management potvrdil svůj cíl 20 dodávek v roce 2018 a 30+ dodávek v roce 2019.Navzdory dobrým číslům reagují akcie ASML poklesem o 2 %. To si můžeme vysvětlit faktem, že se jejich cena již od počátku září nachází daleko nad cílovou cenou trhu a teď na ni svým způsobem čeká.Technologická společnost. Pokles tržeb se sice výrazně zpomalil (meziročně -0,4 %) a jejich celková výše skončila nad tržním konsensem (19,2 mld. USD proti 18,6 mld. USD ), nicméně nadále nevidíme růst v klíčových divizích. K tomu se však vrátíme za chvíli. Níže ve výsledovce není situace o moc lepší. Hrubá marže meziročně poklesla meziročně o 40 bps na 47,6 % (konsensus 47,9 %) a čistý zisk na akcii stagnuje na 3,3 USD . Takovýto výsledek předpokládal také trh., jenž měl v tomto kvartálu objem 2,8 mld. USD , zatímco predikce určovaly 1,6 mld. USD A teď zpátky k růstu klíčových divizí. Management již dlouhou dobu avizuje, že jeho cílem nejsou marže nebo profitabilita, ale obrácení společnosti směrem k organickému růstu tržeb. Budeme se tedy soustředit na (ne)úspěchy v tomto počínání. Nejdřív uznejme, že meziroční změna tržeb se konečně přiblížila nule. Na druhou stranu,(meziročně +11 % na 1,7 mld. USD ), jež se zabývá prodejem hardware. Toto oživení přišlo v návaznosti na spuštění prodejů nového mainframe Z14. Na tom není nic špatného, avšak byznys s těmito produkty vykazuje určité znaky cykličnosti a jeho mimořádný výkon v jednom kvartálu nám tudíž nevyrazil dech. Naproti tomu tady máme divize, které mají být příslibem budoucího růstu, jmenovitě Cloud Platforms a Cognitive Solutions., teď mezoiročně o 3 % na 8,5 mld. USD . Situaci naštěstí částečně zachránila, jejichž součástí je také superpočítač Watson nebo umělá inteligence. Tady tržby posílily meziročně o 4 % na 4,4 mld. USD . Rádi bychom však viděli stabilní posun směrem vzhůru, jelikož v předešlých výsledcích jsme pozorovali meziroční sesun o 2,5 %.Suma sumárum, dokud management IBM nedokáže stabilně posilovat tržby v necyklických perspektivních divizích (zmiňovaný cloud a AI), tak. Navzdory tomu, že management nás ujišťuje, že prodeje mainframe jdou ruka v ruce s prodejem dodatečných služeb.Trhy pravděpodobně potěší výhled tržeb na další kvartál. Jejich interval 22,0 – 22,1 mld. USD dává naději meziročního růstu o 1,4 %. Tím by se společnost vymanila z prokletí padajících tržeb, které trvá již 22 kvartálů v řadě. Příslib lepších zítřků však ztrácí na přesvědčivosti, když uvážíme, žeZdá se, že v případě IBM je nakonec jakákoli dobrá zpráva cennější než sůl. Můžeme tak usuzovat z posilování akcií o 8 %.