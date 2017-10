ČR se může nadechnout, první vlna už přinesla výměnu více než 22 tisíc starých kotlů

Do dnešního dne si domácnosti požádaly o více než 29 tisíc výměn starých neekologických kotlů z kotlíkových dotací. Současně jich už přes 22 tisíc vyměnily za nové zdroje, do domácností tak zamířilo už více jak 2 a půl miliardy korun. Od září běží v krajích ČR druhá vlna kotlíkových dotací a na čtyři krajské úřady, které již zahájily příjem žádostí o kotlíkovou dotaci, přišlo zatím přes 11,5 tisíce žádostí.

Vytápění domácností pomocí kotlů na pevná paliva patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší v obcích a městech. Místy je tento podíl na znečištění devadesátiprocentní, především v důsledku používání starých neekologických kotlů. Proto Ministerstvo životního prostředí přišlo v roce 2015 s klíčem k řešení celé situace – s tzv. kotlíkovými dotacemi pro celou ČR. Na ně ministr Brabec v Evropské komisi vyjednal celkem 9 miliard korun. Kotlíkové dotace tak mohou být financované z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o skutečnou revoluci ve vytápění našich domovů i v ochraně ovzduší. Cílem je vyměnit nejpozději do roku 2022, tedy do pěti let, na 100 000 starých kotlů, původců silného znečištění vzduchu, který dýcháme.

Jen po první vlně bude podle odhadů odborníků naše ovzduší výrazně čistší o 1 600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek, více než 0,7 tun rakovinotvorného benzo[a]pyrenu a i o emise skleníkových plynů – u CO2 to bude o více než 168 750 tun.

Kotlíková revoluce v Česku běží ve třech vlnách. „Odborníci odhadují, že již po první vlně, která je právě ve fázi výměny kotlů, tohoto revolučního programu bude naše ovzduší čistší o 1 600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek, více než 0,7 tun rakovinotvorného benzo[a]pyrenu a i o emise skleníkových plynů – u CO2 to bude o více než 168 750 tun. Díky kotlíkovým dotacím budeme žít v mnohem zdravějším prostředí. Navíc výrazně pomůžou i peněženkám domácností. Nové kotle jsou totiž nejen ekologické, ale i jejich provoz je výrazně levnější,“ komentuje ministr Richard Brabec.

Samotné dotace na výměnu kotlů, ale třeba také na zateplení domů z programu Nová Zelená úsporám, doplňují i další kroky, které pomáhají záměr ministerstva – zlepšení kvality ovzduší – důsledně naplnit. Patří k nim např. od roku 2022 platný zákaz provozování nejstarších kotlů na tuhá paliva, který zavedl zákon o ochraně ovzduší už v roce 2012, nebo kontroly spalovaného materiálu přímo v domácnostech, zaměřené na doposud nepostihnutelné notorické znečišťovatele, kteří své sousedy mnohdy doslova dusí spalováním zakázaného materiálu.

Data k první vlně kotlíkových dotací

-red-

