Plyn jako zachránce energetických gigantů? Možná jen plané naděje

Velké ropné společnosti čelí možnosti stagnace poptávky po jejich hlavním produktu. Utěšují se ale tím, že je zachrání větší zájem o zemní plyn. Jde o logické očekávání, protože poptávka po něm by měla růst. Jedná se o významný zdroj energie, využívá se v chemickém průmyslu, je výhodný z hlediska emisí. Svět se navíc pohybuje směrem k rostoucí elektrifikaci a pro výrobu elektrické energie je zemní plyn jasným favoritem. Jenže jak poukazuje Liam Denning z Bloomberg Gadfly, situace není ani v této oblasti růžová a mohou nastat i nepříjemná překvapení.



Jak ukazuje následující obrázek, velké ropné společnosti během posledních deseti let znatelně zvýšily váhu zemního plynu v jejich celkové produkci:



Nadšení pro nějakou komoditu často vyvolává nadbytečnou nabídku a to samé se může nyní dít i u zemního plynu, zejména v segmentu LNG. Tolikrát zmiňovaný „zlatý věk plynu“ navíc není jistou sázkou. V novém dlouhodobém výhledu od Energy Information Administration došlo ke snížení spotřeby zemního plynu a očekávaný průměrný roční růst poptávky mezi lety 2020–2040 se snížil z 2,1 % na 1,7 %. Na první pohled to nemusí vypadat jako velký skok, jenže v roce 2040 to představuje znatelný rozdíl v poptávce oproti původním projekcím. Ten zhruba odpovídá tomu, jako kdyby zmizel celý americký trh. Změnu v projekcích pro jednotlivé regiony a ekonomiky shrnuje následující obrázek:

Rozhodujícím bitevním polem bude i v této oblasti Asie, která by měla generovat asi polovinu očekávaného globálního růstu. Odhad tamního růstu je složitý, protože jde o nové trhy a podle některých názorů jsou současná očekávání příliš optimistická. Je to zřejmé zejména u Číny. Alex Dewar z Boston Consulting Group tvrdí, že očekávaný růst do roku 2040 implikuje asi dvojnásobné zvyšování poptávky po plynu, než jakého bylo dosaženo v období 2010–2015. Navíc by muselo dojít ke znatelnému zvýšení tempa v budování plynových elektráren.



Rozhodujícím faktorem bude z hlediska budoucího vývoje cena plynu a výše nutných investic do plynovodů. Podle World Energy Council bude plyn stále více čelit konkurenci levnějších obnovitelných zdrojů a platit to bude zejména ve zmiňované Asii. Podle odhadů by plyn byl konkurenceschopný asi za cenu 7 dolarů za milion BTU. A LNG směřující z Austrálie a Kataru do Asie nyní stojí 7 – 9 dolarů za milion BTU. Plynoví býci mohou poukazovat na flexibilitu plynových elektráren, ale proti ní může v budoucnu stát vyšší flexibilita alternativních zdrojů energie daná využíváním moderních baterií. Jistě je tedy jen to, že hlavní zbraní bude i zde cena a současné investice do infrastruktury budou tím, co určí stav na trhu v následujících desetiletích.



Zdroj: Bloomberg Gadfly