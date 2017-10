Je dobře, že novela zákona o ČNB regulující hypotéky zatím nebude?

Jednou z nejzásadnějších novinek, kterou dosluhující Poslanecká sněmovna již nestihne schválit, je novela zákona o České národní bance (ČNB). Ta si klade za cíl především posílit pravomoc ČNB pro regulaci hypotečního trhu. Doposud vydávala ČNB doporučení bankám, pobočkám zahraničních bank a spořitelním a úvěrním družstvům působícím v České republice, aby při poskytování nových úvěrů fyzickým osobám, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovité věci určené k bydlení (hypoteční úvěry), zejména dodržovaly limitní hodnoty poměru výše poskytovaného úvěru (zadlužení) a hodnoty zastavené nemovité věci. „Tato doporučení však nebyla vymahatelná. Novela proto měla zakotvit novou zákonnou pravomoc ČNB určovat limity úvěrů na bydlení,“ vysvětluje Aleš Eppinger, advokát Schaffer & Partner.

Kolem novely se zvedla vlna diskuzí a panují obavy nad tím, zda zvýšená regulace neztíží dostupnost hypoték, a tedy i bydlení. „Pokud by novela vstoupila v platnost, cesta k úvěru by byla mnohem pracnější a je možné, že ve výsledku by negativně postihla samotné žadatele o úvěr, které chce těmito opatřeními ČNB chránit,“ říká Daniel Kotula, realitní makléř RE/MAX City. Problematičnost novely podle něj nejlépe ilustruje zrušení stoprocentních hypoték, kvůli kterému nemohou nemovitost pořídit lidé bez vlastních zdrojů. Ti si nyní ale kromě financování hypotékou berou další formy úvěrů, které mají kratší splatnost a vyšší úrokovou míru. Ve výsledku měsíčně tak zaplatí více než v případě stoprocentní hypotéky. „Přesně tento typ kupujících bude nejvíce zasažen nějakou hospodářskou krizí, tedy ztrátou zaměstnání, snižující se mzdou, a budou nuceni v nevýhodném období prodat a prodělat nemalé prostředky,“ dodává Daniel Kotula.

Projednávání novely bylo přerušeno ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně.