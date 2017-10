Pozornost trhů směřuje na vystoupení prezidenta ECB Draghiho (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pozornost trhů bude dnes směřovat na vystoupení Maria Draghiho. Ten by mohl naznačit, jaký další osud čeká program kvantitativního uvolňování. V Číně dnes začne 19. sjezd komunistické strany. Tu čekají rozsáhlé personální změny. Z pohledu dat je dnešní kalendář nezajímavý. Zveřejněn bude pouze počet nově zahájených staveb a počet vydaných stavebních povolení ve Spojených státech. Obě statistiky v meziměsíčním srovnání poklesnou. Naopak data, která dnes přijdou z Polska, by měla potěšit (stavebnictví, průmysl a maloobchodní tržby).

Čínskou komunistickou stranu čekají rozsáhlé personální změny

Ve Spojených státech budou dnes zveřejněna pouze data z trhu nemovitostí. V eurozóně bude kalendář ekonomických událostí prázdný. Pozornost tak bude směřovat na vystoupení zástupců ECB Maria Draghiho, Benoita Coeura a Petera Praeta. Zasedání ECB se blíží (26. října) a tak trhy bude zajímat jakákoli zmínka o dalším osudu programu kvantitativního uvolňování. Podle našeho názoru ECB v říjnu oznámí, že program o šest měsíců prodlouží (do června 2018), zároveň však objem nakupovaných aktiv sníží na 40 mld. eur měsíčně. Dále by měl byt program redukován každé čtvrtletí o 10 mld. eur a definitivně skončit na jaře 2019.

V Číně dnes vypukne jedna z nevýznamnějších politických událostí za posledních pět let. Tou bude 19. sjezd čínské komunistické strany. Na sjezdu by mělo být vyměněno pět ze sedmi členů stálého výboru politbyra. Rozsáhle změny se ale kvůli věkovému limitu (68 let) nevyhnou ani dalším stranickým orgánům. Vládnoucí prezident Si Ťin-pching si svoji pozici s největší pravděpodobností udrží. Důležité však bude, jakou část moci se mu po změnách ve straně podaří zkonsolidovat. Kromě změn ve vedení budou podstatné plány strany na další pětileté období. Klíčové bude, zda a jakým tempem bude vláda chtít pokračovat v započatých strukturálních reformách. Snížení střednědobého růstového cíle HDP ze současných 6,5 % by bylo v tomto ohledu dobrým signálem.

Kurz eura ztrácel

Německý ZEW index optimistická očekávání nenaplnil. Za odhady zaostal jak ve složce hodnotící současnou situaci, tak ve výhledu za šest měsíců. To je vzhledem k velmi dobrému stavu německé ekonomiky i vývoji ostatních předstihových indikátorů překvapivé. Euru tak včera nemělo co zlepšit náladu. Ve srovnání s předchozím ztratilo 0,4 % a posunulo se na úroveň 1,175 USD/EUR.

Z Polska dorazí další várka příznivých dat

Růst polské průmyslové produkce zřejmě zpomalí ze srpnových 8,8 % y/y na 5,4 % y/y v září. I tak se ale bude jednat o velmi slušný výsledek. Zářijový indikátor bude totiž nepříznivě zatížen vysokou srovnávací základnou a nižším počtem pracovních dní. Excelentní výsledek by měla vykázat polská stavební výroba (+22,4 % y/y). Ta těží z oživené investiční aktivity a vyššího čerpání prostředků z fondů EU. Zveřejněny budou i maloobchodní tržby. Ty podle ekonomů SG v září stouply o 7,6 % y/y. Vzhledem k tomu, že v Q4 17 začne vyprchávat efekt programu na podporu rodin s dětmi 500+, růst maloobchodních prodejů v následujících měsících zřejmě zpomalí.

Koruna se opatrně sune na silnější úrovně

Kurz koruny včera otestoval novou nejsilnější hodnotu od konce kurzového závazku (25,72 CZK/EUR). Poté se však vrátil zpět na úroveň 25,77 CZK/EUR. I tak ale ve srovnání s předchozím dnem skončil o 0,1 % lépe. Koruna se tak již pomalu začíná připravovat na zasedání centrální banky, které proběhne 2. listopadu. Na něm ČNB podle našeho názoru zvýší repo sazbu o 25 bb a dodá tak koruně impulz pro další posilování.

Dobře se včera vedlo i ostatním regionálním měnám. Polský zlotý posílil o 0,2 % na 4,225 PLN/EUR, maďarský forint pak o 0,1 % na 307,5 HUF/EUR.