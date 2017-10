Rozbřesk: Dow Jones oslavil zahájení 19. sjezdu komunistické strany Číny výletem nad 23 tis. bodů

Nebýt toho drahého másla, tak jsme si hezčí ekonomické počasí na právě končící babí léto nemohli přát. Důkazy o tom, že se daří, přicházejí totiž každý den - včera například americký akciový index Dow Jones překonal v průběhu seance magickou hranici 23 tisíc bodů (byť nakonec uzavřel pod ní). Jakoby tím Wall Street chtěla poslat pozdrav do Číny, kde právě začal 19. sjezd komunistické strany Číny.



Kdo si ze střední a starší generace pamatuje, o čem je taková absurdní taškařice, jakou je jednou za čtyři až pět let konaný sjezd vládnoucí komunistické strany, tak stěží dokáže pochopit, jakou pozornost dokáží finanční média takové události věnovat. Byznys je však byznys a 1,4 miliardy bohatnoucích zákazníků v Číně je dostatečným argumentem bedlivě sledovat, co má hlavní představitel komunistické strany a vlády druhé největší ekonomiky světa na jazyku.



Paradoxem doby je přitom to, že komunistická Čína se dnes staví do role hlavního ochránce globalizace a volného obchodu. Proč by také ne, když Mezinárodní měnový fond zařadil čínský juan mezi pět (ano slovy pět) rezervních měn světa. Tento počin bude nepochybně čínským prezidentem Xi Jinpingem či jiným soudruhem na sjezdu strany řádně vyzdvižen. Méně se však jistě bude mluvit o tom, že podíl juanu na globálních mezinárodních platbách navzdory jeho “internacionalizaci” v posledních letech klesá. Vše souvisí s tím, že liberalizace kapitálového účtu platební bilance Číny se více méně zastavila.

O čem se naopak na sjezdu mluvit bude - jsou zítřejší výsledky čínského HDP za třetí kvartál. S velkou dávkou jistoty lze říct, že vykázaný meziroční růst bude opět velmi blízko hodnoty 7 %, jak jsme mohli pozorovat v uplynulých čtyřech letech. Svět se tak spolu čínskou stranou a vládou bude cítit opět o něco bohatší a Dow Jones konečně bezpečně překoná oněch 23 tisíc.

TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna včera dál rozšiřovala zisky. Zásadní roli v tuto chvíli vedle technických faktorů hraje především efektivnější arbitráž na peněžním trhu - vedoucí k utahování forwardových bodů a růstu sazeb implikovaných forwardy a jinými deriváty, které činí z koruny “atraktivnější“ zboží. Sázky na další růst oficiálních sazeb ČNB hrají v posledních týdnech podle našeho názoru na koruně spíše druhořadou roli. Stejně tak zatím nepočítáme, že by se na koruně výrazněji podepsaly blížící se české volby.



Zahraniční forex

Americký průmysl včera podpořil rozjetý dolar a mírně přispěl k růstu výnosů v USA. Výnosy evropských dluhopisů na rozdíl od těch amerických mírně klesají, což přispívá k pokračujícímu poklesu eurodolaru. Dolar ovšem sbírá zisky napříč hlavními měnovými páry.



Při absenci důležitých dat si eurodolar bude muset dát pozor zejména na dnešní vystoupení představitelů ECB (Draghi, Praet). Rétorika ECB zůstává jednoznačně holubičí s tím, že prodloužení QE do roku 2018 (byť s nižšími objemy) se zdá být nevyhnutelné. To jsou pochopitelně špatné zprávy pro euro a centrální bankéři z ECB budou mít jednu z posledních příležitostí na tomto dojmu změnit (před zasedáním 26. října).



Ropa

Cena ropy Brent ve středu roste a dostává se nad 58 USD/barel. Pomáhá jí zřejmě několik faktorů od možného celkem výrazného poklesu zásob ropy v USA v minulém týdnu po nejistotu kolem produkce ze severu Iráku (Kirkúk).



Dnes trh sleduje především oficiální data o amerických zásobách. I pokud se potvrdí včerejší čísla API (pokles zásob surové ropy o 7,1 miliónu barelů), tak z titulu zásob již neočekáváme výraznější dopad na ceny ropy.