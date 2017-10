Tisíce lékařů na protest zavírají ordinace, přidají se i některé lékárny

Pokud dnes potřebujete navštívit svého praktického lékaře, nejprve si ověřte, zda vůbec ordinuje. Právě dnešek je totiž dnem rozsáhlého protestu "praktiků", kteří si stěžují, že se jim ministerstvo zdravotnictví dostatečně nevěnuje. Lékařům a ambulantním specialistům mimo jiné vadí údajný nedostatek peněz nebo přílišná byrokracie. Proto se tisíce z nich rozhodly čekárny a ordinace ve středu vůbec neotevřít. Do protestu se podle odhadu zapojuje až sedm tisíc praktických lékařů a ambulantních specialistů. Kromě nedostatku peněz si zdravotníci stěžují také na elektronickou evidenci tržeb. Od ledna navíc začne platit povinnost vydávat recepty jen v elektronické podobě, ty papírové skončí. Lékařům se nový systém nelíbí a tvrdí, že nepřináší to, co bylo slíbeno - například možnost zkontrolovat, zda se předepisovaný lék "netluče" s nějakým jiným, který už pacient užívá. Kritici elektronických receptů a EET také předpovídají, že kvůli těmto novinkách budou muset někteří lékaři, zvláště ti z menších měst či vesnic, zavřít své ordinace nadobro a tím se zhorší dostupnost zdravotní péče. Lékaři původně nechtěli stávkovat těsně před volbami, nakonec k tomu ale přistoupili kvůli návrhu nové úhradové vyhlášky, která s praktiky vůbec nepočítá. Ministrovi zdravotnictví také vyčítají, že nesplnil slib svého předchůdce Svatopluka Němečka, který chtěl navýšit pravidelnou měsíční platbu za každého pacienta v kartotéce o tři procenta.

Rozsáhlý protest se přitom netýká jen lékařů, ale i lékáren. I část apatyk symbolicky zavře své dveře. Protest lékárníků je ovšem mírnější, má trvat jen půl hodiny od 10:30 do 11 hodin. A zapojují se do něj především malé lékárny, ty z velkých sítí nebo nemocniční by měly fungovat jako v jakýkoli jiný den.

I lékárníci si stěžují na to, že na ně ministerstvo zdravotnictví "zapomnělo". "Ministr zdravotnictví odmítl dorovnat příjmy lékárníků v úhradové vyhlášce pro rok 2018 jako ostatním zdravotníkům. Proto se lékárníci připojují v protestu k praktickým lékařům i ambulantním specialistům, aby upozornili na zvůli státních úředníků a na netransparentní systém financování zdravotnictví," objasňuje mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová.