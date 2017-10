Zákaz vjezdu aut se spalovacím motorem. Po Oxfordu i Paříž

Paříž chce do roku 2030 zakázat vjezd všem automobilům se spalovacím motorem. Už za sedm let se bude zákaz týkat všech dieselů.

Francouzské hlavní město si stanovuje ambiciózní cíle v oblasti zlepšování životního prostředí. Během příštích třinácti let chce prosadit úplný zákaz vjezdu automobilům s tradičním spalovacím motorem. S odkazem na France Info o tom informoval portál Weforum.org. „Doprava je jeden z největších producentů skleníkových plynů, a tak chceme spalovací motory z pařížských ulic do roku 2030 zcela vymýtit,“ uvedl v této souvislosti Christophe Najdovski, pařížský radní pro dopravu.

Pokud se nové plány podaří uskutečnit, zvýší se tím tlak na automobilový průmysl, který tak bude muset reagovat a urychlit vývoj nových pohonných jednotek, respektive elektromobilů. Jako první ale dostanou „ban“ vozidla s naftovými motory, která tvoří až 40 procent objemu dopravy v celé Paříži. Podle France Info je uvedený návrh výsledkem jednání pařížského výboru pro klimatickou změnu.

Paříž, Londýn, Oxford

Francouzský prezident Emanuel Macron již dříve avizoval odhodlání ukončit prodej automobilů se spalovacími motory v celé zemi do roku 2040. Zástupci francouzského ministerstva zdravotnictví a odborné zdravotnické veřejnosti apelují, že znečištěné ovzduší je častější příčina úmrtí než cokoli jiného s výjimkou alkoholu a tabáku.

Macronova administrativa se rovněž chystá od příštího roku zrušit dlouhodobě platné daňové zvýhodnění pro automobily s naftovým motorem. Diesely totiž produkují méně emisí oxidu uhličitého než benzínové motory.

Paříž ale není jediné velké evropské město, které se k postupnému zákazu vjezdu automobilů se spalovacím motorem odhodlalo. Podobně se snaží provoz takových vozů snaží omezovat metropole jako Londýn, Barcelona nebo Stuttgart, sídelné město jedné z nejvýznamnějších německých automobilek Mercedes-Benz.

Nicméně zelený přístup k dopravě se šíří i do menších měst. Minulou středu například britský Oxford oznámil vytvoření zóny s nulovými emisemi, která má vzniknout do roku 2020. Zpočátku se bude týkat jen velmi omezeného prostoru v samotném centru města. Ovšem během dalších deseti let by se uvedená zóny rozšiřovala, až by pokryla téměř všechna historická místa.

Oxford jde poněkud jinou cestou než Londýn. Do britského hlavního města totiž stále můžete s benzínovým či naftovým autem vjet, pokud zaplatíte poplatek. Jenže Oxford chce úplný zákaz těchto vozů. Pokud bude opatření dotaženo do zdárného konce, emise oxidů dusíku by podle analýzy oxfordských radních měly klesnout na polovinu v porovnání se současným stavem.

Nenahraditelné příjmy z ropy

Vlna městských zákazů vjezdu pro automobily se spalovacími motory navazuje na dřívější proklamace několika evropských zemí, které chtějí se spalovacími motory v dohledné době skončit plošně. Tak například Německo plánuje, že by se automobily na naftu či benzín mohly přestat prodávat do roku 2030. Předcházet tomu má systém podpory rozvoje elektromobilů.

Zmíněná Francie chce dát vale spalovacím motorům o deset lez později. Ovšem zřejmě nejambicióznější plán v tomto ohledu představilo Norsko. Politici z obou stran spektra otevřeně hovoří o roku 2025 jako o posledním, kdy bude v Norsku prodáno poslední vůz na naftu či benzín. Labouristé ale věří až v rok 2030.

Zprávu pochopitelně přivítal americký vizionář a výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk. „Slyšel jsem, že Norsko chce do roku 2025 zakázat auta se spalovacím motorem. Je to skvělá země!“, uvedl Musk v reakci na zveřejněné norské plány. V Norsku už nyní jezdí téměř čtvrtina vozů na elektřinu.

Jenže takový záměr se může bohaté severské zemi vymstít. List The Independent upozorňuje, že podstatná část norského státního rozpočtu spoléhá na příjmy z prodeje ropy a pohonných hmot, které se z černého zlata vyrábějí.

Je tedy dost dobře možné, že transformace dopravy na elektromobily nepůjde nejen v Norsku tak rychle, jak by si mnozí politici přáli. Tím pádem se dá předpokládat, že odklon od spalovacích motorů bude nejdříve probíhat právě ve městech, kde je znečištění z automobilové dopravy skutečně vážným problémem.

