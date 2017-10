Summary: Daří se bankám i Netflixu

Goldman Sachs



Výsledkovou sezonu bankovního sektoru uzavírá GS na překvapivě dobrou notu. Vygenerované tržby ve výši 8,3 mld. USD (+2 % meziročně) dalece předčily většinu očekávání, jelikož konsensus stanovoval hodnotu 7,5 mld. USD. To samé platí o čistém zisku na akcii, jenž přeskočil tržní konsensus o 77 centů a skončil na 5,02 USD (+3 % meziročně). Stejně jako v případě Morgan Stanley, i tady pomohla kontrola nákladů. Kompenzace a bonusy (60 % provozních nákladů) vzrostly meziročně jen o 1 %. Efficiency ratio (zjednodušeně podíl nákladů na čistých tržbách) je nadále na hodnotě 64,5 %. Výsledky jednotlivých divizí za čtvrté čtvrtletí 2016 jsou následující:



• Investiční bankovnictví: Tržby segmentu narostly na 1,8 mld. USD (+17 % meziročně). Hlavním hybatelem byly opět příjmy z transakčního poradenství, které vylétly vzhůru o 40 % na 0,9 mld. USD. Jedná se o výsledek bující aktivity na poli fúzí a akvizic.

• Finanční trhy: Stejně jako konkurence, tak i GS trpěl nízkou volatilitou trhů a vysokou srovnávací bází předešlého roku. Výnosy divize se propadly meziročně o 17 % na 3,1 mld. USD. Dominantní FICC segment dostal největší zásah a jeho příjmy se sesunuly o 26 % meziročně na 1,45 mld. USD. Propad to je sice dramatický, ne však tak moc jak očekával trh. Ve srovnání s konkurencí však zarazí horší příjmy z obchodování na akciových trzích. Finální výše 1,7 mld. USD značí meziroční pokles o 7 %, což je nejslabší výsledek z celé šestice velkých bank. Na vrub to můžeme připsat zejména derivátovým produktům.

• Investice a úvěry: Tady se dostáváme k asi nejlepší části oznámení. Tržby segmentu vykázaly až 35% meziroční přírůstek na 1,9 mld. USD. Důvodem je zejména návratnost Private Equity, která vygenerovala tržby ve výši 1,4 mld. USD (+50 %). Management banky podtrhuje příznivé korporátní prostředí. Úvěrový byznys si kvůli nadále ploché výnosové křivce polepšil jen mírně.

• Správa aktiv: Příjmy z aktivního správcovství aktiv popolezly meziročně nahoru o 3 % na 1,5 mld. USD na vyšších poplatcích a většímu objemu transakcí. Hodnota spravovaných aktiv dosáhla 1,46 bil. USD.

• Kapitálová pozice: Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 (fully phased-in) si meziročně pohoršil o 50 bps na 12,0 %. Stejným směrem se vybralo také supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv), jež ubralo 20 bps na 6,1 %. Odměna pro akcionáře v tomto kvartálu představovala cca 2,5 mld. USD (dividendy + zpětný odkup akcií). Návratnost vlastního kapitálu (ROTCE) je na úrovni 11,3 %.



V kostce, výsledky Goldman Sachs za poslední kvartál můžeme zhodnotit pozitivně. Trochu nás sice zaskočil výraznější (v poměru s konkurencí) propad příjmů z obchodování s akciemi, avšak trh s ním již počítal. Pomocnou ruku okamžitě podal segment investičního bankovnictví a hlavně Private Equity, kteří vytáhly hlavní provozní metriky nad tržní konsensus. Hlavní poselství tedy je, že GS už není odkázaná na finanční trhy. Zapůsobila na nás také kontrola provozních nákladů.



Akcie po otevření trhu nejdřív stoupaly, teď se ale nacházejí o 0,5 % pod včerejší zavírací cenou.



Morgan Stanley



Americká investiční banka se nenechala zaskočit vysokou srovnávací bází z předešlého roku a nízkou volatilitou. Předposlední z šestice velkých amerických bank mírně překonala očekávání trhu, když vygenerovala tržby ve výši 9,2 mld. USD (+3 % meziročně). Konsensus byl v tomto případě nastaven na 9 mld. USD. Ještě větším překvapením byl čistý zisk na akcii, jenž meziročně vystoupal o dalších 11 % na 0,88 USD a překonal trhem predikovaných 0,81 USD. Pomohla mu zejména disciplína v nákladových položkách, jmenovitě v bonusech a kompenzacích (2/3 nákladů), které vzrostly meziročně jen o 2 % na 4,2 mld. USD. Efficiency ratio (zjednodušeně podíl nákladů na čistých tržbách) je na úrovni 73 % a proti předešlému roku tedy nedošlo k žádné změně (konsensus 74 %). Výsledky jednotlivých divizí za první kvartál 2017 jsou následující:



• Trhy a investiční bankovnictví: Charakteristickým rysem tohoto kvartálu je nízká volatilita na kapitálových trzích (dluhopisy i akcie). Když se k tomu přičte vysoká srovnávací báze, propad příjmů FICC segmentu meziročně o 20 % na 1,2 mld. USD není nikterak překvapivý. Ostatně s ním počítal také trh. Dominantní segment, obchodování s akciemi, se udržel v linii předešlého roku a svoje tržby ponechal na 1,9 mld. USD. Tady se trh také nemýlil. Příjem z investičního bankovnictví si připsal meziročně bezmála 20 %. Utržených 1,3 mld. USD bylo výsledkem zdravé aktivity na poli fúzí a akvizic a zájmem o primární úpis dluhopisových produktů. Investiční bankovnictví překonalo predikce trhu o bezmála 20%.

• Správa aktiv: Vyšší objem aktiv pod správou (2,3 bil. USD, z čehož fee-based 1 bil. USD) vyhnal tržby ze správy aktiv vzhůru na 2,4 mld. USD (+14 %). Nadále plochá výnosová křivka sice nedovoluje přílišný růst úrokových marží, určité zlepšení proti předešlému roku však můžeme pozorovat. Na tomto trendu posilovaly čisté úrokové výnosy, které si sáhly na 1 mld. USD (+13 %). Pomohla jim také aktivnější mezibanková úvěrová činnost.

• Kapitálová pozice: Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 (fully phased-in) je na úrovni 16,3 %. Z tohoto hlediska se jedná o zdaleka nejsilnější pozici mezi šesticí největších bank. Supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) dosahuje hodnoty 6,5 %. Ve srovnání s konkurenty je ale MS trochu skoupý na odměňování akcionářů, kterým za uplynulý kvartál vrátil jen 1,7 mld. USD (zpětný odkup akcií + dividenda). Návratnost vlastního kapitálu (ROTCE) je ve třetím kvartálu 2017 na úrovni 11,1 %.



Abychom to shrnuli, výsledky MS byly velice příjemným překvapením. S nízkou volatilitou na trzích a prudkým propadem příjmů FICC segmentu se banka vypořádala prostřednictvím vyšších tržeb ze správy aktiv. Ruku k práci přidalo také investiční bankovnictví. I když bychom rádi viděli alespoň mírný růst příjmů z obchodování s akciemi, jak tomu bylo u některých konkurentů, spokojíme se i s meziročně nezměněnou hodnotou. Silná kapitálová pozice je v případě MS již tradicí.



Akcie reagují 1,5% posílením.



Netflix



Včera v pozdních večerních hodinách vydala svoje výsledky internetová televize Netflix. Tržby se držely v linii konsensu a narostly meziročně o 30 % na 3 mld. USD. Čistý zisk na akcii (GAAP) vyskočil o 140 % na 0,29 USD, avšak na predikce nedosáhl. Ty byly nastaveny o 3 centy výše. Klíčová provozní metrika, nárůst počtu předplatitelů, dokázala velice příjemně překvapit. Netflix v posledním kvartálu získal 5,3 mil. nových platících klientů, přičemž konsensus počítal s přírůstkem 4,5 mil. Pro současný kvartál management počítá s nárůstem o 6,3 mil. (v souladu s konsensem), čímž by se celkový počat předplatitelů dostal na 115,6 mil.



Až doteď zní vše skvěle. My se však nadále ptáme na volný peněžní tok. Ten nejeví ani v tomto kvartálu, kdy měl hodnotu -460 mil. USD, žádné známky toho, že by se chtěl přehoupnout do černých čísel. Hotovost na účtech momentálně činí 1,7 mld. USD, přičemž v tomto čtvrtletí poklesla o 170 mil. USD. Vzhledem k tomu, že ji management většinou navyšoval prostřednictvím dluhu až při hranici 1,3 mld. USD, tak nám snad v brzké době další kolo financování nehrozí. Faktem však je, že i s nedávným navýšením předplatného o 10 % pálí Netflix peníze neúměrným tempem. Celkový dluh dosahuje 6násobku v poměru k roční hodnotě EBITDA, což není zrovna málo (nutno však uznat, že meziročně se tento ukazatel snížil o 0,9). Čistý dluh (celkový dluh mínus hotovost) je na téměř 4násobku roční hodnoty EBITDA a poměr celkového dluhu a vlastního kapitálu (D/E ratio) je až 150 %. Uznáváme, že Netflix je růstová společnost a tento růst musí být nějak financován, avšak takovýto trend není dlouhodobě udržitelný. O to víc v době, kdy nám budou růst úrokové sazby a náklady dluhu se budou zvyšovat.



Zdá se však, že s těmito fakty se trh neplánuje zatěžovat (růst akcií v tomto roce o 64 %) a akcie Netflix odepisují jen 1,5 %.