Drahé kovy jsou lepší než virtuální měny

Podle analytiků Godlman Sachs mají zlato a drahé kovy obecně ve věku virtuálních měn investorům stále co nabídnout, zůstávají relevantní třídou aktiv a neměly by chybět v žádném seriózním portfoliu. Bitcoin sice letos posílil již pětinásobně a zlato pouze o 12%, ale i tak zůstává mnoho důvodů či argumentů hovořících stále spíše pro staré dobré drahé kovy.Jedním z nich je durabilita. Obě třídy aktiv vyžadují poměrně sofistikovaný přístup k dlouhodobému uložení, ale virtuální měny jsou a stále budou velmi náchylné a rizikové z pohledu možného hackerského útoku na majitelův elektronické skladovací zařízení.Omezené množství. Množství drahých kovů dostupných pro těžbu je relativně omezené. U jednotlivých virtuálních měn je to podobné, ale vždy bude hrozit velice jednoduchý přechod či přesun popularity a tím i hodnoty k jiné právě populární nebo vznikající měně.Likvidita zlata a drahých kovů obecně je stále výrazně vyšší, než likvidita virtuálních měn . Volatilita zlata je přitom zhruba 7krát menší než u bitcoinu Jednou z mála výhod virtuálních měn je jejich relativně jednoduchá a rychlá přenositelnost zvláště ve větších objemech.