Goldmani: Napětí mezi USA a Íránem je dlouhodobou hrozbu pro ropný trh

Analytici Goldman Sachs míní, že přetrvávající či dokonce narůstající napětí mezi USA a Íránem představuje dlouhodobou hrozbu pro ropný trh. Růst rizikových prémií v tomto ohledu stojí jako jeden z hlavních důvodů za růstem ceny ropy na trzích v posledních týdnech."Regionální" problémy v Iráku jsou sice také citelným, ale zdaleka ne hlavním faktorem.Z pohledu komplikovaného vztahu USA s Íránem je situace velmi riziková, protože případné odstoupení od jaderné dohody povede s největší pravděpodobností k obnovení sankcí a to k bleskovému výpadku íránských ropných dodávek v řádu několika set tisíc barelů, což by mělo velmi výrazný vliv na globální ropný trh.V Iráku je nyní v ohrožení cca 500 000 barelů denní produkce v oblasti Kirkuk. Podle analytiků by měl mít případný růst cen ropy "tlumící" efekt na obě strany irácko/kurdského konfliktu, protože obě strany se budou snažit maximálně využít příznivého pohybu cen.