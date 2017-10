Pacienti mají smůlu: Tisíce lékařů zítra zavřou ordinace na celý den

Tisíce praktických lékařů ve středu na celý den zavřou své ordinace. Vadí jim například nedostatek peněz nebo byrokracie. Dopoledne se k nim připojí i některé lékárny.

Až sedm tisíc praktických lékařů a ambulantních specialistů bude zítra stávkovat a na protest uzavřou ordinace. Vadí jim, že ministerstvo zdravotnictví při rozdělování peněz upřednostňuje nemocnice.

Dalším důvodem ke stávce je i elektronická evidence tržeb. Od ledna příštího roku navíc začne platit povinnost vydávat recepty pouze v elektronické formě. Dosud bylo jejich vydávání dobrovolné. Lékařům vadí především to, že elektronický recept nepřinesl to, co sliboval. Například že lékař nemá možnost nahlédnout do pacientova lékového záznamu a zkontrolovat, jestli se předepisovaný lék nekříží s ostatními.

Lékaři původně nechtěli stávkovat dva dny před volbami, nakonec k tomu ale přistoupili kvůli návrhu nové úhradové vyhlášky, která s praktiky vůbec nepočítá. Ministrovi zdravotnictví také vyčítají, že nesplnil slib svého předchůdce Svatopluka Němečka, který chtěl navýšit pravidelnou měsíční platbu za každého pacienta v kartotéce o tři procenta.