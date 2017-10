KLDR: K jadernému konfliktu může dojít kdykoli

Bývalý vyslanec KLDR u OSN Kim In Ryong v pondělí varoval, že mocenský konflikt na Korejském poloostrově dospěl do stádia, kdy může v podstatě kdykoli vypuknout jaderný konflikt. Podle jeho slov je KLDR jedinou zemí na světě, která čelila tak intenzivnímu riziku jaderné války ze strany USA od sedmdesátých let minulého století. KLDR má právo použít své jaderné zbraně pro vlastní obranu.KLDR se podle jeho slov letos stala plnohodnotnou jadernou velmocí schopnou použít všech myslitelných způsobů boje v tomto ohledu, od klasické jaderné bomby přes vodíkovou pumu až po použití mezikontinentálních balistických nosných raket. Území USA je v palebném dosahu korejských zbraní a může být zasaženo v případě agrese.Severokorejský zbrojní arzenál je strategické povahy a nemůže být zrušen nebo něčím nahrazen a nebude nikdy předmětem vyjednávání. KLDR přesto věří, že jaderných zbraní nebude nikdy zapotřebí.Prezident Ruska Vladimír Putin včera uvedl, že dokud nedopadne první bomba musí pokračovat snahy o diplomatické řešení celé situace.